Bakan Fidan'dan Suriyeli mevkidaşıyla kritik temas

Giriş: 08.10.2025 16:38
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şeybani ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bakanlıkta bir araya geldi. İki bakan, gerçekleştirecekleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

