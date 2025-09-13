Rusya kıyılarında 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
Rusya'nın Kamçatka bölgesinin doğu kıyısı yakınlarında 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Rusya'ya bağlı Kamçatka bölgesindeki depremin ardından tsunami uyarısı verdi. Alman Jeoloji Bilimleri Araştırma Merkezi, depremin 10 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...