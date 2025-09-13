Rusya kıyılarında 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

13 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 06:12
Rusya'nın Kamçatka bölgesinin doğu kıyısı yakınlarında 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Rusya'ya bağlı Kamçatka bölgesindeki depremin ardından tsunami uyarısı verdi. Alman Jeoloji Bilimleri Araştırma Merkezi, depremin 10 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

