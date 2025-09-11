Siyonist Bakan Katz’e Türk vatandaşından görüntülü arama şoku! O anlar gündem oldu | Katz'dan açıklama
Gazze'deki katliamların sorumlusu olarak anılan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Türk vatandaşı olduğu öne sürülen bir kişinin görüntülü arama şokuyla karşılaştı. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüleri ve sert ifadeler içeren mesajlar kısa sürede yayılırken, Katz'a ait olduğu öne sürülen telefon numarası da sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan olayın ardından siyonist Bakan Katz'dan ise açıklama geldi. İşte detaylar...
Türkiye ve Başkan Erdoğan'a düşmanlığıyla tanınan İsrail Savunma Bakanı Katz, geçtiğimiz gün hayatının şokunu yaşadı.
Türk bir hacker gurubu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ı görüntülü aradı. Katz'ın cevap verdiği anlar sosyal medyada günde oldu.
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI
Paylaşılan ekran görüntüleri ve sert ifadeler içeren mesajlar kısa sürede yayılırken, Katz'a ait olduğu öne sürülen telefon numarası da sosyal medyada paylaşıldı. Birçok kullanıcı, söz konusu numaraya gönderdiği mesajları yayımlamaya başladı.
KATZ'DAN AÇIKLAMA
Yaşanan olayın ardından siyonist Bakan Katz'dan ise açıklama geldi. Ktz sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın çeşitli ülkelerinden örgütlü İslamcı-cihatçı çeteler, gizlilik derecesi olmayan sivil telefonumu arayarak nefret dolu mesajlar ve tehditler bırakıyor.
Onlar beni aramaya ve tehdit etmeye devam edecekler, ben de onların terör örgütü liderlerinin ortadan kaldırılmasını emretmeye devam edeceğim."
