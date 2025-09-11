Siyonist Bakan Katz’e Türk vatandaşından görüntülü arama şoku! O anlar gündem oldu | Katz’dan açıklama

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Paylaşılan ekran görüntüleri ve sert ifadeler içeren mesajlar kısa sürede yayılırken, Katz'a ait olduğu öne sürülen telefon numarası da sosyal medyada paylaşıldı. Birçok kullanıcı, söz konusu numaraya gönderdiği mesajları yayımlamaya başladı.

KATZ'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından siyonist Bakan Katz'dan ise açıklama geldi. Ktz sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın çeşitli ülkelerinden örgütlü İslamcı-cihatçı çeteler, gizlilik derecesi olmayan sivil telefonumu arayarak nefret dolu mesajlar ve tehditler bırakıyor.

Onlar beni aramaya ve tehdit etmeye devam edecekler, ben de onların terör örgütü liderlerinin ortadan kaldırılmasını emretmeye devam edeceğim."