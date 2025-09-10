Sumud Filosu’na ikinci İHA saldırısı

10 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 01:50 Güncelleme: 10.09.2025 01:53
Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu, bu sabah gerçekleşen İHA saldırısının ardından ikinci kez saldırıya uğrad

Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu, bu sabah gerçekleşen İHA saldırısının ardından ikinci kez saldırıya uğradı. Gemide yangın çıktığı görülürken alevlere müdahale ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...

