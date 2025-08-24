İsrail’den Yemen’e hava saldırısı! Başkent Sana’da büyük patlama

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'ya hava saldırısında bulundu. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Sana'ya düzenlenen saldırılarda büyük bir patlamanın gerçekleştiği görüldü.

BAŞKANLIK SARAYI VE YAKIT DEPOSU VURULDU

İsrail ordusundan hava saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, Sana'da hedef alınan iki elektrik santralinin Husilerin "askeri faaliyetleri" için önem arz ettiği öne sürüldü.

İsrailli askeri kaynaklar, saldırının jetler ve yakıt ikmal uçakları dahil olmak üzere yaklaşık bir düzine savaş uçağıyla gerçekleştirildiğini ve 4 hedefe 30'dan fazla mühimmatın atıldığını belirtti.

NETANYAHU ASKERİ KOMUTA MERKEZİNDEN İZLEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Yemen'e düzenlenen hava saldırılarını Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etti.

İsrail Savunma Bakanlığı Netanyahu, Katz ve Zamir'in Sana'ya düzenlenen saldırıları komuta merkezinden takip ettiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

HUSİLER SALDIRIYI DOĞRULADI

Yemen'deki Husilere ait SABA haber ajansı ile El-Mesira televizyonu da İsrail'in Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.Saldırılarda Sana'nın merkezinde bir yakıt istasyonu ile güneyinde bir elektrik santralinin hedef alındığı aktarıldı. Görgü tanıkları da Sana'da şiddetli patlama sesleri duyduklarını dile getirdi.

"HUSİLER İLK KEZ MİSKET BOMBASI TAŞIYAN FÜZEYLE İSRAİL'E SALDIRDI"

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan ayrı bir açıklamada, Yemen'deki Husilerin cuma gecesi ülkeye fırlattığı balistik füzenin misket bombası taşıdığı öne sürüldü.

Husilerin ilk kez misket bombası taşıyan balistik füze başlığı kullandığının altı çizilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin bu tür füzeleri engelleyip etkisiz hale getirebilme kabiliyetine sahip olduğu ifade edildi.