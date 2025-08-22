22 Ağustos 2025, Cuma
Gözler ABD Başkanı Trump'ta! 19.00'da ne açıklayacak? Kulis bilgileri A Haber'de...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 16:59 Güncelleme: 22.08.2025 18:13
Gözler ABD Başkanı Trump’ta! 19.00’da ne açıklayacak? Kulis bilgileri A Haber’de...

ABD Başkanı Trump,saat 19:00’da (TSİ) Oval Ofis’te kameraların karşısına geçecek “Duyuru” vurgusuyla yapılan açıklama, kamuoyunda soru işaretlerine neden olurken Fed Başkanı Powell da Jackson Hole Konferansı'nda saat 17.00 itibarıyla konuşma yaparak faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceklerini duyurdu. Gözlerin çevrildiği Trump ise Powell'ın ardından konuşma yapacak. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı. Sapmaz, kulislerde Trump'ın yapacağı konuşmada, Ukrayna-Rusya savaşı olası ateşkes ya da barış planlarının ve Ukrayna'nın gelecekteki statüsünün yer alabileceği bilgisini paylaştı.

TRUMP SAAT 19'DA NE AÇIKLAYACAK?

ABD Başkanı Trump,saat 19:00'da (TSİ) Oval Ofis'te kameraların karşısına geçecek. "Duyuru" vurgusuyla yapılan açıklama, kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu.

Fed Başkanı Powell, bugün saat 17:00 itibarıyla Jackson Hole Konferansı'nda konuşma yaptı.

Powell, faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceklerini duyurdu. Gözlerin çevrildiği Trump ise saat Powell'ın ardından konuşma yapacak.

Trump'tan küresel piyasalarının yönünü belirleyecek açıklamaların geleceği belirtiliyor.

TRUMP SAAT 19'DA NE AÇIKLAYACAK?

"TRUMP'IN YAPACAĞI AÇIKLAMA MERAKLA BEKLENİYOR"
Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı. Trump'ın yapacağı açıklamanın merakla beklendiğini belirten Sapmaz'ın açıklamaları şöyle: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili yaptığı son açıklamada 'Ukrayna'nın sadece savunmada kalarak kazanma şansı yok' ifadeleriyle dikkat çekici bir çıkış yaptı. Trump'ın bu sözleri Ukrayna'nın Rusya'ya karşı daha saldırgan bir strateji izlemesine gerektiği yönünde bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Başkan Trump'ın Ukrayna konusundaki bu yeni değerlendirmesi ABD'nin savaş stratejisini olası bir değişikliği işaret edebileceği yönünde yorumladı. Trump'ın bugün saat 19:00'da Türkiye saatiyle yapacağı açıklama merakla bekleniyor."

"UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI OLASI ATEŞKES YA DA BARIŞ PLANLARI VE NATO'NUN ROLÜ"
Şu an açıklamanın içeriğine dair net bir bilgi yok. Kulislerde konuşulan konular şunlar: Ukrayna Rusya Savaşı olası ateşkes ya da barış planları, NATO'nun rolü ve Avrupa ve Kırım meselesi ve Ukrayna'nın gelecekteki statüsü ancak bunlar ihtimaller. Fakat bu sabah saatlerinde Washington 07.00 sularında ilginç bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı John Bolton'un evine FBI'den "gizli belge" baskını düzenlendi. Bugün yapacak konuşmada buna da değinmesi bekleniyor."

Powell'dan faiz indirimi mesajı!

Trump'ın eski danışmanının evine FBI baskını
Trump Washington'da kolluk kuvvetlerini denetledi
Rusya-Ukrayna zirvesine şok adres!

Gözler ABD Başkanı Trump’ta! 19.00’da ne açıklayacak? Kulis bilgileri A Haber’de... Gözler ABD Başkanı Trump’ta! 19.00’da ne açıklayacak? Kulis bilgileri A Haber’de... Gözler ABD Başkanı Trump’ta! 19.00’da ne açıklayacak? Kulis bilgileri A Haber’de...
