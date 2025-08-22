Gözler ABD Başkanı Trump’ta! 19.00’da ne açıklayacak? Kulis bilgileri A Haber’de...

(Fotoğraf: AA)

Fed Başkanı Powell, bugün saat 17:00 itibarıyla Jackson Hole Konferansı'nda konuşma yaptı.

(FOTO: AA )

Powell, faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceklerini duyurdu. Gözlerin çevrildiği Trump ise saat Powell'ın ardından konuşma yapacak.

Trump'tan küresel piyasalarının yönünü belirleyecek açıklamaların geleceği belirtiliyor.

"TRUMP'IN YAPACAĞI AÇIKLAMA MERAKLA BEKLENİYOR"

Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı. Trump'ın yapacağı açıklamanın merakla beklendiğini belirten Sapmaz'ın açıklamaları şöyle: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili yaptığı son açıklamada 'Ukrayna'nın sadece savunmada kalarak kazanma şansı yok' ifadeleriyle dikkat çekici bir çıkış yaptı. Trump'ın bu sözleri Ukrayna'nın Rusya'ya karşı daha saldırgan bir strateji izlemesine gerektiği yönünde bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Başkan Trump'ın Ukrayna konusundaki bu yeni değerlendirmesi ABD'nin savaş stratejisini olası bir değişikliği işaret edebileceği yönünde yorumladı. Trump'ın bugün saat 19:00'da Türkiye saatiyle yapacağı açıklama merakla bekleniyor."

"UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI OLASI ATEŞKES YA DA BARIŞ PLANLARI VE NATO'NUN ROLÜ"

Şu an açıklamanın içeriğine dair net bir bilgi yok. Kulislerde konuşulan konular şunlar: Ukrayna Rusya Savaşı olası ateşkes ya da barış planları, NATO'nun rolü ve Avrupa ve Kırım meselesi ve Ukrayna'nın gelecekteki statüsü ancak bunlar ihtimaller. Fakat bu sabah saatlerinde Washington 07.00 sularında ilginç bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı John Bolton'un evine FBI'den "gizli belge" baskını düzenlendi. Bugün yapacak konuşmada buna da değinmesi bekleniyor."