Doç. Dr. Kemal Olçar açıkladı! Trump-Putin Zirvesinin ardından: “2 Yıl Silahlar Susacak” iddiasının perde arkası

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, Alaska'da gerçekleştirilen kritik zirvenin perde arkasını A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla paylaştı. Trump'ın bu görüşmelerde neyi hedeflediğini açıklayan Doç. Dr. Olçar, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toprak bütünlüğü ve egemenlik meselesinde taviz vermeyeceğini açıkça ifade etmiştir. Bir askeri birliğin herhangi bir kara parçasına girmesi durumunda, bu birliğin ancak ve ancak yeni bir savaş ortamında o bölgeden çekilmesinin mümkün olduğu görüşünü savunmaktadır. Bu bağlamda, Putin yönetimi açısından mevcut savaş, yüksek maliyetlere ve ağır insan kayıplarına rağmen stratejik kazanımların elde edilmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, işgal altındaki toprakların geri verilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca, Putin'in bu toprakların statüsünü uluslararası meşruiyet zemininde sağlamlaştırmak için Avrupa Birliği gözlemcilerinin denetiminde bir referandum düzenlenmesini planladığı anlaşılmaktadır. Bu yöntemle, söz konusu bölgelerin Rusya'ya katılımının hukuki ve siyasi olarak meşru hale getirilmesi hedeflenmektedir.

TRUMP 2 YIL SİLAHLARIN SUSMASINI NEDEN İSTİYOR?

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaya en az iki yıl süreyle ara verilmesini önermiştir. Ancak Trump'ın bu önerisinin arkasında yatan motivasyonların dikkatle analiz edilmesi gerekmektedir. ABD'nin Ukrayna ile gerçekleştirdiği değerli madenler üzerine bir anlaşma çerçevesinde, bölgeden hammadde ve mineral çıkarımı için yaklaşık 1 ila 2 yıl süreye ihtiyaç duyduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, Trump'ın talebi, savaşın tamamen sona erdirilmesi değil, en azından iki yıl boyunca silahlı çatışmaların durması ve böylece ABD'nin ekonomik çıkarlarını gerçekleştirebilmesi yönündedir. Ukrayna tarafı ise bu durumun farkında olmakla birlikte, devlet başkanı Volodimir Zelenski'nin mevcut şartlar altında oldukça sınırlı seçeneklere sahip olduğu ve bu süreçte çaresiz kaldığı gözlemlenmektedir. Trump'ın, madencilik faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla Zelenski'nin sessiz kalmasını beklediği söylenebilir.

PUTİN'İN İSTEDİĞİ ŞARTLAR OLUŞMAZSA SAVAŞ SÜRECEKTİR.

Sonuç olarak, yürütülen diplomatik görüşmelerin, mevcut şartlar altında saldırıların tamamen durmasını sağlamadığı anlaşılmaktadır. Putin'in şartlarının kabul edilmemesi halinde savaşın devam edeceği, ya da en azından bombardımanların süreceği öngörülmektedir."