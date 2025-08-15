ABD’de Trump ile Putin arasında satranç! Dünya bu zirveye kilitlendi: Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anchorage kentine görüşmeden saatler önce ulaştı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Alaska saatiyle 11.30, TSİ ile 22.30'da başlayacak görüşmeye saatler kala görüşmenin yapılacağı Amerikan üssüne varması bekleniyor.

Zirvenin yapılacağı Elmenorf-Richardson askeri üssü yakınındaki anıt mezarın, iki ülke halklarının İkinci Dünya Savaşı'ndaki ortak mücadeleyi hatırlatma açısından da önemli.

İLK OLARAK BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov tarafından verilen ilgiye göre görüşmeler iki liderin baş başa görüşmesiyle başlayacak ve ardından her iki taraftan da beşer temsilcinin katılımıyla heyetler arası toplantılar yapılacak.

Rus heyetinde, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ile Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev bulunuyor. ABD heyeti ise net olarak açıklanmadı.