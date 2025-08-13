Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumda

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani'nin bugün Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen eş-Şeybani ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

BAKAN FİDAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Suriye'de yeni bir sayfa açıldı. Yıllardır devam eden kaos ve gözyaşı durdu ve bütün Suriyeliler için, bölge için umut kapısı açıldı. Suriyeliler belli bir tempoyla vatanlarına dönmeye başladılar. Yaptırımlar kalkmaya başladı. Suriye'deki kardeşlerimiz hem bölgedeki devletlerle hem uluslararası aktörlerle ilişki geliştirmeye başladı. Bazı aktörlerin belli eylemleri hayata geçirdiğini görüyoruz. Lazkiye'de başlayan olaylar, YPG'nin bir türlü sisteme entegre olmak istememesi, burada bir meydan okuma var. Bizlere düşen bu meydan okumayı iyi tanımlayıp ona göre önlem almak.

"KARANLIK TABLONUN EN BÜYÜK AKTÖRÜ İSRAİL"

Süveyda olaylarından sonra Amman'da düzenlenen toplantılar serisini destekledik. Kabilelerin bir araya gelerek bu sorunu barışçıl şekilde çözme arayışını olumlu bulduk. Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail. Suriye'de karışıklığın çıkması ve kaotik bir ortam olması İsrail'in kendi ulusal güvenlik parametreleri için bir öncelik haline gelmiş gibi gözüküyor. Attıkları adımlar sadece işgal ettikleri ülkeleri etkilemiyor, sınırı olan diğer ülkeleri de etkiliyor. Burada ortaya çıkması mümkün krizlerin önceden analizini yapıp, daha sonra ikazını yapıyoruz. Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü bozucu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor. Dışarıdan olumsuz bir müdahale olmadığı sürece bölgesel işbirliğinin Suriye'deki yaraları sarma potansiyeli olduğunu da geçtiğimiz aylarda gördük. (İsrail) 'Biz bir kriz yaratalım, problem alanı oluşturalım' dediler. Bunun neticesinde ortaya çıkan karışıklıklar var. Lazkiye'deki olaylar ve YPG'nin istikrarsızlaştırma hareketleri devam etmişti ama sağ olsun kardeşlerimiz kendilerini eşit hissedecek bir Suriye'yi hayata geçirmenin vizyonu içindeler. Dürzilerin canları, malları korunmalı. Biz Türkiye olarak telkinlerimizi, tavsiyelerimizi yapıyoruz. Kardeşlerimizin de duruşu o yönde."

"SURİYE'DE KARIŞIKLIĞIN OLMADIĞI SÜRECE İHTİYAÇ VAR"

Suriye'deki kardeşlerimizin bu olumlu ve pozitif ajandayla ilerleyebilmesi için karışıklığın olmadığı bir sürece ihtiyaç var. Bölgedeki her aktör bizim gibi yapıcı niyet taşımıyor. Oyun bozanlar var ve bunların başında da İsrail yönetiminin uyguladığı politikalar geliyor. Suriye'deki yeni yönetimin halka hizmet için devlet kurumlarını ayağa kaldırmak için ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için yürüttüğü çalışmaları hep beraber desteklemeliyiz."

