Avrupalı liderler kritik zirveye dahil edilecek mi? Trump’tan flaş Batı-Zelenskiy kararı

13 Ağustos 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.08.2025 09:12
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü Alaska'da bir araya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle çevrim içi bir toplantıda görüşecek.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın bugün yapacağı görüşmeyi teyit etti.

Yetkili, açıklamasında, Trump'ın bugün Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerin katılacağı çevrim içi toplantıda, Putin ile gerçekleştireceği zirve öncesinde son durumu değerlendireceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 Ağustos Cuma günü Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, cuma günü Putin ile yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek, "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." demişti.

Trump, Putin'le görüşmesinin "çok yapıcı" geçeceğine inandığını ancak şu anda sonucu bilmediğini kaydederek, "Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyorum ve ona şunu söyleyeceğim: Bu savaşı bitirmelisin." diye konuşmuştu.

