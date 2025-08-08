08 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan barış anlaşması açıklaması: Aliyev ve Paşinyan imzaları atacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.08.2025 03:49
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Beyaz Saray'da barış anlaşmasına imza atacaklarını duyurdu. Trump açıklamasında 'Aliyev ve Paşinyan'î tarihi bir barış zirvesi için ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Beyaz Saray'da resmi barış anlaşması imza törenine katılacaklar.' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, bugün Beyaz Saray'da Aliyev ile Paşinyan'ı ağırlayacağını belirtti.

Trump, açıklamasında, "Bugün (Cuma) Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tarihi bir barış zirvesi için ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yarın, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray'da resmi barış anlaşması imza törenine katılacaklar." ifadelerini kullandı.

FOTO: AFP FOTO: AFP

SAVAŞI DURDURDUĞUNU SAVUNDU

Söz konusu iki ülkenin uzun yıllardır savaştığını, kendi yönetiminin de bu çatışmayı durdurmak için aylardır uğraştığını belirten Trump, "savaşı kendisinin durdurduğunu" savundu.

"Ermenistan ve Azerbaycan'ın büyük halkları için doğru olanı yapan bu cesur liderlerle gurur duyuyorum. Bu, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihi bir gün olacak." değerlendirmesini yapan Trump, ayrıca her iki ülkeyle de ayrı ayrı ekonomik anlaşmalar imzalayacaklarını açıklamasına ekledi.

