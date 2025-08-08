Trump'tan barış anlaşması açıklaması: Aliyev ve Paşinyan imzaları atacak
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Beyaz Saray'da barış anlaşmasına imza atacaklarını duyurdu. Trump açıklamasında 'Aliyev ve Paşinyan'î tarihi bir barış zirvesi için ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Beyaz Saray'da resmi barış anlaşması imza törenine katılacaklar.' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, bugün Beyaz Saray'da Aliyev ile Paşinyan'ı ağırlayacağını belirtti.
Trump, açıklamasında, "Bugün (Cuma) Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tarihi bir barış zirvesi için ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yarın, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray'da resmi barış anlaşması imza törenine katılacaklar." ifadelerini kullandı.
SAVAŞI DURDURDUĞUNU SAVUNDU
Söz konusu iki ülkenin uzun yıllardır savaştığını, kendi yönetiminin de bu çatışmayı durdurmak için aylardır uğraştığını belirten Trump, "savaşı kendisinin durdurduğunu" savundu.
"Ermenistan ve Azerbaycan'ın büyük halkları için doğru olanı yapan bu cesur liderlerle gurur duyuyorum. Bu, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihi bir gün olacak." değerlendirmesini yapan Trump, ayrıca her iki ülkeyle de ayrı ayrı ekonomik anlaşmalar imzalayacaklarını açıklamasına ekledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde fark etmeden faturanızı kabartan 3 cihaz: Kullanmadığınızda fişten çekin
- Alzheimer’a yeni umut: Lityum takviyesi, beyni gençleştiriyor
- Ortaokul kayıt takvimi 2025- 2026 | MEB Ortaokul kayıtları başladı mı, ne zaman?
- TUS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 | TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Temizlik yaparken yılanları eve çağırıyor olabilirsiniz! Bu koku yılanları cezbediyor
- SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ağustos ayı SED ödemeleri hesaplara hangi gün geçecek?
- Kişilik testi: Çay mı kahve mi? Bu basit tercih kişilik özelliklerini gözler önüne seriyor
- “Ne spor ne diyet!” dedi, 12 ayda 63 kilo verdi! İşte sırrı
- İnatlarında sınırsız 3 burç! Doğru bildiklerinden asla dönmezler
- Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nereden yapılır? 2025 ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU PDF
- St Patricks Athletic-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? BJK UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Canan Karatay tek cümleyle uyardı: “Sadesi gerçek şifa!”