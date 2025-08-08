Beyaz Saray’da kritik zirve! Trump Aliyev ve Paşinyan görüşmesinde Barış Anlaşması’nın imzalanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yıllardır süren savaş geriliminin sona ermesi için Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalanacağını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump, Aliyev ve Paşinyan'ı Beyaz Saray'da karşıladı.

BEYAZ SARAYDA ÜÇLÜ GÖRÜŞME BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı karşılamasının ardından 3'lü görüşme Beyaz Saray'da başladı.

TRUMP: SAVAŞI SONSUZ AKADAR BİTİMEYİ KABUL ETTİLER

Tarihi barış zirvesinde bir araya geldik. Bu iki vizyoner insana teşekkür etmek isterim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile çok önemli bir imza törenini gerçekleştiriyoruz.

35 yıldan fazladır Azerbaycan ve Ermenistan savaş içerisindeydi. Bölgede çok fazla ülke barış için denedi fakat başarısız oldu. Şuan biz yıllar süren bu gerilimi sona erdireceğiz ve barış anlaşması imzalanacak. Bölgede iki ülkede sınırlarını gözetecek. Azerbaycan ve Ermenistan tamamen savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler