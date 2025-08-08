Beyaz Saray’da kritik zirve! Trump Aliyev ve Paşinyan görüşmesinde Barış Anlaşması’nın imzalanacak

08 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2025 03:49 Güncelleme: 08.08.2025 23:02
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın barış anlaşmasına imza atacaklarını duyurmuştu. Trump, Beyaz Saray'da gerçekleşecek tören öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı karşılamasının ardından 3'lü zirve başladı. Görüşme sonrası Aliyev ve Paşinyan iki ülke arasında gerilimin sona ermesine yönelik barış anlaşmasını imzalayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yıllardır süren savaş geriliminin sona ermesi için Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalanacağını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump, Aliyev ve Paşinyan'ı Beyaz Saray'da karşıladı.

BEYAZ SARAY'DA TRUMP-ALİYEV-PAŞİNYAN ZİRVESİ

BEYAZ SARAYDA ÜÇLÜ GÖRÜŞME BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı karşılamasının ardından 3'lü görüşme Beyaz Saray'da başladı.

TRUMP: SAVAŞI SONSUZ AKADAR BİTİMEYİ KABUL ETTİLER

Tarihi barış zirvesinde bir araya geldik. Bu iki vizyoner insana teşekkür etmek isterim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile çok önemli bir imza törenini gerçekleştiriyoruz.

35 yıldan fazladır Azerbaycan ve Ermenistan savaş içerisindeydi. Bölgede çok fazla ülke barış için denedi fakat başarısız oldu. Şuan biz yıllar süren bu gerilimi sona erdireceğiz ve barış anlaşması imzalanacak. Bölgede iki ülkede sınırlarını gözetecek. Azerbaycan ve Ermenistan tamamen savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler

TRUMP BARIŞ ANLAŞMASINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, bugün Beyaz Saray'da Aliyev ile Paşinyan'ı ağırlayacağını belirtti.

Trump, açıklamasında, "Bugün (Cuma) Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tarihi bir barış zirvesi için ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yarın, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray'da resmi barış anlaşması imza törenine katılacaklar." ifadelerini kullandı.

