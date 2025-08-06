Putin, Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff’u kabul etti: Son 48 saat!

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin ile Witkoff arasındaki görüşme duyuruldu ancak içerikle ilgili hemen bir detay paylaşılmadı. Daha sonra, Rus lider ile ABD'li özel temsilcinin tokalaştığı görüntüler Kremlin tarafından yayımlandı.

Witkoff, yıl başından bu yana beşinci kez Rusya'ya gitmiş oldu. Son iki ziyaretini Nisan ayında gerçekleştiren Witkoff, o ziyaretlerde de Putin ile bir araya gelmişti.