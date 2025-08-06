06 Ağustos 2025, Çarşamba
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Putin, Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff'u kabul etti: Son 48 saat!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.08.2025 12:49 Güncelleme: 06.08.2025 12:53
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Putin, Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff’u kabul etti: Son 48 saat!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’u Çarşamba günü Kremlin’de kabul etti. Bu görüşme, Trump’ın Moskova’ya tanıdığı Ukrayna’da ateşkese varma süresinin dolmasına yalnızca iki gün kala gerçekleşti.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin ile Witkoff arasındaki görüşme duyuruldu ancak içerikle ilgili hemen bir detay paylaşılmadı. Daha sonra, Rus lider ile ABD'li özel temsilcinin tokalaştığı görüntüler Kremlin tarafından yayımlandı.

PUTİN ABD'Lİ TEMSİLCİ WİTKOFF İLE GÖRÜŞTÜ

Witkoff, yıl başından bu yana beşinci kez Rusya'ya gitmiş oldu. Son iki ziyaretini Nisan ayında gerçekleştiren Witkoff, o ziyaretlerde de Putin ile bir araya gelmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'u kabul etti. (EPA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'u kabul etti. (EPA)

Bu ziyaret, Trump'ın Rusya'ya tanıdığı 10 günlük sürenin dolmasına iki gün kala gerçekleşti. ABD Başkanı Trump, Haziran ayında Rusya'ya 50 günlük bir süre tanımış ve bu sürenin sonunda Moskova ile Kiev arasında bir anlaşmaya varılmaması halinde, Rusya ve ticaret ortaklarına yüzde 100'e kadar ithalat vergisi uygulanabileceğini açıklamıştı.

Ancak 29 Temmuz'da Trump, Putin'e yönelik "hayal kırıklığı" yaşadığını belirterek bu süreyi 10 güne indirdiğini duyurmuştu.

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