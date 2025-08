Rixos Mısır’dan tarihi gece: Jennifer Lopez’den Rixos misafirlerine özel konser

8 bin Rixos misafiri, sadece bir kez yaşanacak o anın tanıklığını yaptı

60'tan fazla ülkeden gelen 8 bin seçkin Rixos konuğu, JLO'nun sahnede sergilediği performansla büyülendi. Dışarıdan katılıma kapalı olan geceye yalnızca Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh, Rixos Radamis ve Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh misafirleri dahil olabildi.

"On The Floor", "Let's Get Loud", "Dance Again", "If You Had My Love", "Ain't Your Mama" "Waiting for Tonight" ''Birthday'' gibi ikonik şarkılarıyla geceye damgasını vurdu. Birthday şarkısı sırasında arenadaki ışıklar kırmızıya büründü ve binlerce kişi tek bir ağızdan Lopez'e eşlik etti. Konser sonrasında düzenlenen özel "Meet & Greet" etkinliğinde ise şanslı misafirler, ünlü yıldızla tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu.

Rixos, bu konserle sadece bir müzik etkinliği değil; lüksün, vizyonun ve duygunun birleştiği sahne sanatıyla global etkinlik anlayışına yeni bir tanım getirdi.

Nesrin Cavadzade JLO ile doğum gününü kutladı, çölde cesur pozlar verdi

30 Temmuz doğum günü olan Nesrin Cavadzade, bu eşsiz gecede yeni yaşını Jennifer Lopez ile birlikte kutladı. Günün erken saatlerinde Sinai Çölü'nde ATV turuna çıkarak bölgenin doğal güzelliklerini keşfeden ünlü oyuncu, çölde verdiği cesur pozlarla sosyal medyada hayranlarının gündemine oturdu.