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Düzensiz göçmen faciası! Tekne alabora oldu: En az 55 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 03.08.2025 22:24 Güncelleme: 04.08.2025 04:04
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Düzensiz göçmen faciası! Tekne alabora oldu: En az 55 ölü

Yemen açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması ile adeta facia yaşandı. Korkunç olayda en az 54 kişi hayatını kaybederken onlarca kişinin de kayıp olduğunu açıklandı.

Yemen açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 54 kişi hayatını kaybetti.

EN AZ 55 KİŞİ ÖLDÜ ONLARCA KAYIP VAR

Yemen'in Ahwar bölgesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Ebyen'in Zincibar ilçesi Sağlık Müdürü Abdulkadir Bacmil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölü sayısının 55'e çıktığını, hayatını kaybedenler arasında bir Yemenlinin de bulunduğunu bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin tamamının defnedildiğini, teknede 100'den fazla Etiyopyalı düzensiz göçmenin bulunduğunu ve onlarca kişinin halen kayıp olduğunu belirten Bacmil, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Güvenlik kaynakları, Yemen'in güneyindeki Ebyen açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu, 20 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı düzensiz göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor.

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Düzensiz göçmen faciası! Tekne alabora oldu: En az 55 ölü Düzensiz göçmen faciası! Tekne alabora oldu: En az 55 ölü Düzensiz göçmen faciası! Tekne alabora oldu: En az 55 ölü
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