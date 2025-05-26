İnsani yardım Gazze’nin tamamına ulaşacak! Tarih verildi

Vakıf, direktörünün "kuruluşun bağımsızlıktan yoksun olması" gerekçesiyle istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftalarda tüm nüfusa hizmet verecek şekilde yardım kapasitemizi hızla artırmayı planlıyoruz." dedi.

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