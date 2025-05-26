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İnsani yardım Gazze'nin tamamına ulaşacak! Tarih verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.05.2025 08:42 Güncelleme: 26.05.2025 08:47
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İnsani yardım Gazze’nin tamamına ulaşacak! Tarih verildi

ABD ve İsrail destekli özel bir insani yardım kuruluşu olan ve Gazze’deki insani yardımların dağıtımından sorumlu tutulan Gazze İnsani Yardım Vakfı, kuşatma altındaki bölgeye yardımları Pazartesi günü ulaştırmaya başlayacağını açıkladı.

Vakıf, direktörünün "kuruluşun bağımsızlıktan yoksun olması" gerekçesiyle istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftalarda tüm nüfusa hizmet verecek şekilde yardım kapasitemizi hızla artırmayı planlıyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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İnsani yardım Gazze’nin tamamına ulaşacak! Tarih verildi İnsani yardım Gazze’nin tamamına ulaşacak! Tarih verildi İnsani yardım Gazze’nin tamamına ulaşacak! Tarih verildi
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