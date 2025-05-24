İspanya ve Portekiz’in ardından Fransa! Cannes törenine saatler kala elektrik gitti

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı.

Fransız basının bildirdiğine göre organizatörler, "Cineum'da planlanan gösterimlere geçici olarak ara verildi ve elektrik geldiğinde yeniden başlayacak" denildi.

Yerel yetkililerin bildirdiği kesinti sonrası, birçok kişi sokaklarda beklemeye başladı.