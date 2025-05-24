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İspanya ve Portekiz'in ardından Fransa! Cannes törenine saatler kala elektrik gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.05.2025 14:21 Güncelleme: 24.05.2025 14:28
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İspanya ve Portekiz’in ardından Fransa! Cannes törenine saatler kala elektrik gitti

Geçtiğimiz ay İspanya ve Portekiz'de milyonlarca insanı elektriksiz bırakan geniş çaplı kesintilerin ardından Güney Fransa'da Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala büyük bir elektrik kesintisi başladı. Trafik ışıkları da çalışmadığı için yollarda tıkanmalar meydana geldi, internet kesintileri yaşanıyor.

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı.

Fransız basının bildirdiğine göre organizatörler, "Cineum'da planlanan gösterimlere geçici olarak ara verildi ve elektrik geldiğinde yeniden başlayacak" denildi.

Yerel yetkililerin bildirdiği kesinti sonrası, birçok kişi sokaklarda beklemeye başladı.

Fransa'da elektrik kesintisi (AFP)Fransa'da elektrik kesintisi (AFP)

İSPANYA VE PORTEKİZ'İ HATIRLATTI

France Info radyosu, bir elektrik hattının düşmesi sonucu meydana gelen kesintiden bölgedeki 160 bin hanenin etkilendiğini bildirdi.

Bu olay, geçtiğimiz ay İspanya ve Portekiz'de milyonlarca insanı elektriksiz bırakan geniş çaplı kesintilerin ardından meydana geldi.

Fransa'da elektrik kesintisi (AFP)Fransa'da elektrik kesintisi (AFP)

KARTLAR ÇALIŞMIYOR

Kesinti, Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala başladı.

Bazı çalışanlar, Cannes genelinde elektriklerin kesik olduğunu, mağaza ve restoranlarda ışıkların kapalı olduğunu ve sadece nakit ödeme yapılabildiğini bildirdi.

Fransa'da elektrik kesintisi (AFP)Fransa'da elektrik kesintisi (AFP)

TRAFİK IŞIKLARI DA SÖNDÜ

Trafik ışıkları da çalışmadığı için yollarda tıkanmalar meydana geldi.

İnternet kesintilerinin yaşandığı, WhatsApp gibi popüler uygulamalarınç evrimdışı olduğu kaydedildi.

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