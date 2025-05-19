Trump-Putin görüşmesi sona erdi! Putin'de "ateşkes" mesajı! Trump'tan "derhal müzakere" açıklaması!
Dünyanın gözü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme sona erdi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance görüşmeye ilişkin Rusya-Ukrayna savaşının çıkmazda olduğunu belirtti. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinin sona erdiği belirtildi. Trump Putin'in ardından Zelenskiy ile görüşecek. İki lider arasında yapılan ce iki saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi. Putin, 2 tarafa da uygun olacak tavizlerin verilebileceğini söyleyerek, 'Rusya gelecekteki barış görüşmeleri için Kiev ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır.' dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yapılan 2 saatlik görüşmenin ruhu ve tonunun mükemmel olduğunu belirterek, 'Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşın sonu için müzakerelere başlayacak' diye bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 17.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.
"ANLAŞMA SAĞLANIRSA ATEŞKES MÜMKÜN"
İki lider arasında yapılan ve iki saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi. Putin, 2 tarafa da uygun olacak tavizlerin verilebileceğini söyleyerek, "Rusya gelecekteki barış görüşmeleri için Kiev ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır." dedi.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'nin İstanbul görüşmelerine ilişkin açıklaması dikkat çekti. Putin, (Trump'la telefon görüşmesinde) İstanbul'da temasların yeniden başlamasının, tarafların "genel olarak doğru yolda" olduğunu gösterdiğini belirtti.
TRUMP: RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERE BAŞLAYACAK
ABD Başkanı Donald Trump'tan da görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Trump, "Putin ile iki saatlik görüşmenin ruhu ve tonu mükemmeldi. Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşın sonu için müzakerelere başlayacak" dedi.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladığı ve görüşmenin sona erdiği belirtildi. Ayrıca Trump Putin'in ardından Zelenskiy ile görüşecek.
DÜNYANIN GÖZÜ BU TEMASTA
Peskov, iki liderin yapacağı görüşmede İstanbul'da gerçekleştirilen temasların sonuçlarının da gündeme geleceğini belirtti.
ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ: RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÇIKMAZDA
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşme öncesi, Washington'un Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla ilgili görüşmelerin çıkmazda olduğunu kabul ettiğini söyledi.
Vance, "Burada bir çıkmaz olduğunun farkındayız. Bence Başkan, Putin'e şunu söyleyecek: 'Bak, ciddi misin? Bu konuda ciddi misiniz?" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü, "Trump'la telefon görüşmesi saat 17:00'da yapılacak. Trump, önceki gün bunu duyurmuştu. Doğal olarak bu konuşma, İstanbul'daki müzakereler ışığındaki önem arz ediyor" dedi.
Putin ve Trump arasındaki olası yüz yüze görüşme hakkında ise şunları söyledi:
"Görüşme planı onların alacağı karara bağlı. Kararı iki lider alacak. Görüşme için çalışma yapılması gerekiyor. Ancak bu, onların belirleyeceği tarihlere bağlı ve ekipler de buna göre hareket edecek."
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