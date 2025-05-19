Trump-Putin görüşmesi sona erdi! Putin'de "ateşkes" mesajı! Trump'tan "derhal müzakere" açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 17.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

"ANLAŞMA SAĞLANIRSA ATEŞKES MÜMKÜN"

İki lider arasında yapılan ve iki saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi. Putin, 2 tarafa da uygun olacak tavizlerin verilebileceğini söyleyerek, "Rusya gelecekteki barış görüşmeleri için Kiev ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır." dedi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'nin İstanbul görüşmelerine ilişkin açıklaması dikkat çekti. Putin, (Trump'la telefon görüşmesinde) İstanbul'da temasların yeniden başlamasının, tarafların "genel olarak doğru yolda" olduğunu gösterdiğini belirtti.

TRUMP: RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERE BAŞLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump'tan da görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Trump, "Putin ile iki saatlik görüşmenin ruhu ve tonu mükemmeldi. Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşın sonu için müzakerelere başlayacak" dedi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladığı ve görüşmenin sona erdiği belirtildi. Ayrıca Trump Putin'in ardından Zelenskiy ile görüşecek.

DÜNYANIN GÖZÜ BU TEMASTA

Peskov, iki liderin yapacağı görüşmede İstanbul'da gerçekleştirilen temasların sonuçlarının da gündeme geleceğini belirtti.