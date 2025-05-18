Joe Biden’a kanser teşhisi kondu: Kemiklerine kadar yayılmış

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı. Kanserin Biden'ın kemiklerine yayıldığı tespit edildi.

KANSER KEMİKLERİNE KADAR YAYILMIŞ

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı. Geçtiğimiz hafta Biden'ın semptomlar göstermesinin ardından yapılan testler sonucu cuma günü kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğu ve kanserin kemiklere yayıldığının tespit edildiği açıklandı.

Kanserin hormona duyarlı olduğu ve etkili bir tedaviye imkan sağladığı ifade edildi. Biden ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği aktarıldı.