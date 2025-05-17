İsrail Gazze’de kalıcı işgali resmen başlattı: Sivil katliamı sürüyor

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"GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI" OPERASYONU BAŞLADI

Saldırılar, İsrail ordusunun "Gideon'un Savaş Arabaları" olarak adlandırdığı yeni operasyon kapsamında yürütülüyor. Bu hamlenin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Hamas'a karşı yürütülen saldırılarda hedeflerine ulaşamayan Tel Aviv yönetiminin, yeniden kontrol sağlama ve esir İsrailleri geri getirme girişiminin bir parçası olduğu ifade ediliyor.

SİVİLLER YİNE HEDEFTE

İsrail'in son saldırılarında çok sayıda okul, hastane, sivil altyapı ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları hedef alındı. Dünkü saldırılarda en az 113 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.