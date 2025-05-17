İsrail Gazze'de kalıcı işgali resmen başlattı: Sivil katliamı sürüyor
1948’den bu yana Filistin topraklarında işgalci politikalarını sürdüren İsrail, 7 Ekim 2023’te başlayan çatışmalar sonrası Gazze’yi sistematik olarak yok etmeye devam ediyor. Son olarak İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs’ta onayladığı yeni plan, bu işgali açıkça kalıcılaştırmayı hedefliyor.
İsrail ordusu, Gazze'de kalıcı işgali gerçekleştirmek için yeni bir saldırı dalgası başlattı. "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen bu operasyonun, Filistin halkını topraklarından sürmeyi ve İsrail'in bölgedeki askeri varlığını sürekli hale getirmeyi amaçladığı açıklandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), operasyonun amacını açıkça dile getirerek, stratejik alanları kara harekâtıyla ele geçirmek ve bu bölgelerden bir daha çekilmemek olduğunu belirtti.
KALICI İŞGAL PLANI DEVREDE
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de işgali kalıcı hale getirecek planın uygulamaya alındığı bildirildi. Açıklamada, "Ordu birlikleri harekete geçti ve dün gün boyu stratejik alanları işgal etmek amacıyla kapsamlı saldırılar gerçekleştirildi" denildi.
"GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI" OPERASYONU BAŞLADI
Saldırılar, İsrail ordusunun "Gideon'un Savaş Arabaları" olarak adlandırdığı yeni operasyon kapsamında yürütülüyor. Bu hamlenin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Hamas'a karşı yürütülen saldırılarda hedeflerine ulaşamayan Tel Aviv yönetiminin, yeniden kontrol sağlama ve esir İsrailleri geri getirme girişiminin bir parçası olduğu ifade ediliyor.
SİVİLLER YİNE HEDEFTE
İsrail'in son saldırılarında çok sayıda okul, hastane, sivil altyapı ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları hedef alındı. Dünkü saldırılarda en az 113 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.
SÜRGÜN VE GERİ DÖNÜŞSÜZ İŞGAL HAZIRLIĞI
The Times of Israel'in haberine göre, saldırılar sadece askeri değil, demografik bir dönüşüm hedefini de içeriyor. Plana göre, Gazze'nin güneyine zorunlu göç ve geri çekilmeyecek kara birlikleriyle kalıcı işgal hedefleniyor.
ABD BAŞKANI TRUMP'IN TURU BEKLENİYOR
İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, operasyon üç aşamadan oluşuyor. Hazırlık aşamasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turunun sona ermesiyle tamamlanması ve ateşkes sağlanamazsa ikinci aşamaya geçilmesi öngörülüyor. Bu aşamada saldırıların yoğunlaşacağı ve Filistinlilerin güneye sürüleceği bildiriliyor.
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