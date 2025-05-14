Barış masası kuruluyor! ABD Dışişleri Bakanı Rubio Türkiye’ye geldi

Rusya ve Ukrayna arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Antalya'ya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta içinde Türkiye'de yapılması planlanan Ukrayna-Rusya görüşmelerine katılmayı teklif ederek, "bu görüşmelerin barış sürecini başlatmak açısından faydalı olabileceğini" söyledi. Trump bu açıklamayı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İstanbul'a gideceğini ve orada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi bekleyeceğini duyurmasından bir gün sonra yaptı.

TRUMP İSTANBUL'A GELECEK Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, AFP'nin haberine göre Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de oraya gitmesi durumunda Ukrayna konulu görüşmeler için Türkiye'ye gitme ihtimali olduğunu söyledi.

"Onun (Putin'in) ben orada olmazsam orada olacağını sanmıyorum," diyen Trump, "Orada olmamı istediğini biliyorum ve bu bir ihtimal. Eğer savaşı bitirebilirsek, bunu düşünürüm" diye ekledi.

Ancak Trump, Körfez turunun üçüncü ve son ayağı olarak Perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunmasının planlandığını belirtti. Bununla birlikte, Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceği sorulduğunda, şu yanıtı verdi: "Bu, birçok hayatı kurtarmak için bunu yapmayacağım anlamına gelmez."

"PUTİN KATILMAMI İSTİYOR"

Trump açıklamasında, "Türkiye'ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" ifadelerini kullandı.

"BEN ORADA OLMAZSAM ONUN DA ORADA OLACAĞINI SANMIYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe günü Türkiye'de yapılması planlanan Ukrayna'daki savaşla ilgili görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi .

Trump, Katar'a giderken Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim orada olmamı isterdi ve bu bir olasılık... Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum. Bunu öğreneceğiz." dedi.