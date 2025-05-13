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İstanbul'da barış masası! Zelenski sadece Putin ile görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 10:38 Güncelleme: 13.05.2025 10:52
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İstanbul’da barış masası! Zelenski sadece Putin ile görüşecek

Ukrayna lideri Zelenski'nin, İstanbul'da gerçekleşecek zirvede sadece Rus lider Putin ile görüşeceği açıklandı. Açıklamaya göre Ukraynalı lider, Rus heyetinden başka isimlerle bir araya gelmeyecek.

Ukrayna-Rusya savaşında dönüm noktası olması umut edilen görüşmeler yaklaşırken, tüm dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin zirvede sadece mevkidaşı Rus lider Vladimir Putin ile görüşeceği açıklandı.

Ukraynalı bir başkanlık danışmanı, Reuters'a yaptığı açıklamada, Zelenski'nin Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşmeyeceğini söyledi.

ZELENSKİ İSTANBUL'DA OLACAK

Ukraynalı lider, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler için Putin'le İstanbul'da buluşmaya hazır olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da programının uyması halinde görüşmelere katılacağının sinyalini verdi.

Savaşın bir diğer tarafı Rusya ise zirveye katılıp katılmayacağını ve hangi düzeyde katılacağını henüz netleştirmedi.

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İstanbul’da barış masası! Zelenski sadece Putin ile görüşecek İstanbul’da barış masası! Zelenski sadece Putin ile görüşecek İstanbul’da barış masası! Zelenski sadece Putin ile görüşecek
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