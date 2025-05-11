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Savaşan taraflar Türkiye'de buluşuyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ateşkes açıklaması: Perşembe günü Türkiye’de Putin ile görüşeceğim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.05.2025 20:15 Güncelleme: 11.05.2025 20:24
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Savaşan taraflar Türkiye’de buluşuyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den ateşkes açıklaması: Perşembe günü Türkiye’de Putin ile görüşeceğim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece Ukrayna'da 3. kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Başkan Erdoğan ile görüşeceğini söyleyen Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da koşulsuz görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti. Başkan Erdoğan Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi. Zelenskiy, 'Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım. Şahsen. Umarım Ruslar bu sefer neden gelemeyeceklerine dair bahaneler aramaz. Yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz ' ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece Ukrayna'da 3. kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Başkan Erdoğan ile yarın görüşeceğini söyleyen Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da koşulsuz görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Yaşanan gelişmenin ardından beklenen görüşme gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

ABD Başkanı Trump, Putin'in İstanbyl teklifine ilişkin Zelenskiy'e seslenerek 'Ukrayna Putin'in İstanbul teklifini derhal kabul etmeli.Putin ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, Türkiye'de olası çözümü müzakere etmek istiyor' dedi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi. Zelenskiy, "Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekliyor olacağım. Şahsen. Umarım Ruslar bu sefer neden gelemeyeceklerine dair bahaneler aramaz. Yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz " ifadelerini kullandı.

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