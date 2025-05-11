Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu? Putin’den ateşkes açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarda bulunuyor.

Putin'in açıklamalarından satır başları...

Ukrayna ile konuştuk. İnsanların bu çatışmalara odaklandığının farkındayız. Ateşkes ile ilgili çok teklif olmuştu. Zaman zaman bazı haklar da ihlal edilmişti. Başkan Trump'la birlikte yeniden görüşmeler yapıldı. Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3. kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. 15 Mayıs Perşembe Günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi planlanmakta ve kendisinden Türkiye'de görüşmelerin yapılması için bu fırsatı sağlamasını rica edeceğim.

Ayrıntılar geliyor...