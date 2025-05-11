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Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu? Putin'den ateşkes açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.05.2025 01:40 Güncelleme: 11.05.2025 02:06
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Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu? Putin’den ateşkes açıklaması

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarda bulunuyor. Putin, 'Rusya olarak 3. kez ateşkesi ilan ediyoruz. 15 Mayıs Perşembe Günü İstanbul’da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi planlanmakta ve kendisinden Türkiye’de görüşmelerin yapılması için bu fırsatı sağlamasını rica edeceğim.' dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarda bulunuyor.

Putin'in açıklamalarından satır başları...

Ukrayna ile konuştuk. İnsanların bu çatışmalara odaklandığının farkındayız. Ateşkes ile ilgili çok teklif olmuştu. Zaman zaman bazı haklar da ihlal edilmişti. Başkan Trump'la birlikte yeniden görüşmeler yapıldı. Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3. kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. 15 Mayıs Perşembe Günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi planlanmakta ve kendisinden Türkiye'de görüşmelerin yapılması için bu fırsatı sağlamasını rica edeceğim.

Ayrıntılar geliyor...

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Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu? Putin’den ateşkes açıklaması Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu? Putin’den ateşkes açıklaması Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu? Putin’den ateşkes açıklaması

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