06 Mayıs 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri ABD ve İsrail'in Yemen'e yaptığı saldırılarda ağır bilanço: 7 ölü 74 yaralı

ABD ve İsrail'in Yemen'e yaptığı saldırılarda ağır bilanço: 7 ölü 74 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.05.2025 22:14 Güncelleme: 06.05.2025 22:15
ABONE OL
ABD ve İsrail’in Yemen’e yaptığı saldırılarda ağır bilanço: 7 ölü 74 yaralı

Katil İsrail ve ABD ordusunun Yemen'in başkenti Sana ile kuzeyinde bulunan Umran kentine hava saldırıları sürüyor. Husiler'e bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırılar sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken 74 kişi ise yaralandı.

ABD'nin aylardır Yemen'e sürdürdüğü saldırıların şiddetini yeniden arttırdı. İsrail ile güçlerini birleştiren ABD, Yemen'in başkent Sana ve kuzeyindeki Umran kentine hava saldırısın düzenledi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sana Havaalanı, Umran Çimento Fabrikası, Asr bölgesi ve Haziz elektrik santraline yönelik saldırılarda 7 kişi şehit oldu, 74 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Husiler, bugün, İsrail ordusunun başkentteki Sana Havalimanı'nın da aralarında bulunduğu bazı noktalara saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Yemen Havayolları, Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen İsrail saldırısının ardından, ikinci bir duyuruya kadar bu havalimanından gerçekleştireceği tüm uçuşların askıya alındığını açıkladı.

İsrail, bu saldırıların Yemen'deki Husiler'in 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef almasına yanıt olarak düzenlendiğini belirtti.

İsrailden Yemene yoğun hava saldırısı!İsrailden Yemene yoğun hava saldırısı! İSRAİL'DEN YEMEN'E YOĞUN HAVA SALDIRISI!
İsrailden Yemene hava saldırısı! 48 bomba atıldıİsrailden Yemene hava saldırısı! 48 bomba atıldı İSRAİL'DEN YEMEN'E HAVA SALDIRISI! 48 BOMBA ATILDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD ve İsrail’in Yemen’e yaptığı saldırılarda ağır bilanço: 7 ölü 74 yaralı ABD ve İsrail’in Yemen’e yaptığı saldırılarda ağır bilanço: 7 ölü 74 yaralı ABD ve İsrail’in Yemen’e yaptığı saldırılarda ağır bilanço: 7 ölü 74 yaralı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör