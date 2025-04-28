Avrupa’da elektrik şebekesi çöktü! Hayat durma noktasına geldi | İspanya Başbakanından açıklama: Haberleşme kritik durumda

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ANDORRA VE İSPANYA SINIRINDAKİ FRANSA'NIN BAZI BÖLGELERİ DE ETKİLENDİ



Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.



Öte yandan geniş çaplı kesintiye dair hükümet yetkililerinden halen açıklama yapılmadı.

ORDU SOKAĞA MI İNECEK? MADRİD'TEN TALİMAT

Telegraph'ın haberine göre Madrid bölgesel hükümetinin başkanı Isabel Díaz Ayuso, İspanya Başbakanı'ndan, ordunun gerekirse düzeni sağlayabilmesi için adım atmasını istedi.

Ayuso, askerlerin konuşlandırılabilmesi için Pedro Sánchez'in en üst seviye olan 3. Seviye acil durum planını devreye sokmasını istiyor.

"Ulusal hükümetten, ordunun gerektiğinde düzeni sağlayabilmesi için Plan 3'ü devreye sokmasını istiyoruz."

AVRUPA SİBER GÜVENLİK AJANSI, ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ "YAKINDAN İZLİYOR"

Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı ENISA, İspanya'daki ani elektrik kesintilerini "yakından" izlediklerini bildirdi. Ancak bir sözcü, kesintilerin bir siber saldırıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

ENISA sözcüsü The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Şu anda soruşturma devam ediyor ve bunun bir siber saldırı olup olmadığı henüz doğrulanmadı." dedi.