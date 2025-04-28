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Avrupa'da elektrik şebekesi çöktü! Hayat durma noktasına geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.04.2025 14:24 Güncelleme: 28.04.2025 15:58
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Avrupa’da elektrik şebekesi çöktü! Hayat durma noktasına geldi

İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa genelinde elektrik şebekesinde yaşanan arıza nedeniyle iki ülkenin de genelinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Metrolar boşaltıldı, trafik ışıkları çalışmıyor.

Yerel kaynaklara göre, İspanya ve Portekiz'de geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık yaşanırken, Barajas Havalimanı elektriksiz kaldı.

Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları akamete uğrarken internet hizmetleri aksadı.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE) firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi.

İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesi'nin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

Foto: Arşiv Foto: Arşiv

BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da elektrik kesintileri sebebiyle askıya alındı.

Politico'nun haberine göre, İspanya'da ismi belirtilmeyen bir yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor." açıklaması yaptı.

Independent'in haberine göre, İspanya'daki radyo ağı Cadena Ser, Başbakan Pedro Sanchez'in durumu değerlendirmek üzere Red Electrica'nın merkezine doğru yola çıktığını duyurdu.

Red Electrica'nın X hesabından yapılan açıklamada, elektriğin tekrardan sağlanmasının kademeli yürütülen bir süreç olacağı, arzı sağlamak için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

İspanyol şebekesi, ülkenin güneyinde ve kuzeyinde elektriğin sağlanmaya başladığını bildirdi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE DURMA NOKTASINA GELEN ULAŞIM: HAVAALANLARI VE METROLAR ETKİLENDİ

Madrid sokaklarında çekilen bir videoda, trafik ışıkları çalışmadığı için araçların kavşaklarda birbirine girmesi ve büyük bir karmaşa yaşanması görüntülendi. Elektrik kesintisinin etkisiyle, Madrid ve Valensiya'daki metro hatları durdu. Valensiya'da ise tüm metro hatları seferleri iptal edildi. Ulaşım durma noktasına gelirken, şehirler arası ve uluslararası uçuşlar da kesintilerden etkilendi. Madrid'deki havaalanı operasyonları büyük ölçüde durdu.

Foto : XFoto : X

KESİNTİYE "VOLTAJDA DENGESİZLİK" YOL AÇMIŞ OLABİLİR

Portekiz yerel medyasında ise elektrik kesintilerinin ülke çapında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin "Avrupa güç şebekesinde bir problemden" kaynaklandığını ifade etti.

Açıklamada, voltajda dengesizliğin, kesintiye yol açmış olabileceği ifade edildi.

Foto: XFoto: X

ANDORRA VE&NBSP;İSPANYA&NBSP;SINIRINDAKİ FRANSA'NIN BAZI BÖLGELERİ DE ETKİLENDİ

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.

Öte yandan geniş çaplı kesintiye dair hükümet yetkililerinden halen açıklama yapılmadı.

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Avrupa’da elektrik şebekesi çöktü! Hayat durma noktasına geldi Avrupa’da elektrik şebekesi çöktü! Hayat durma noktasına geldi Avrupa’da elektrik şebekesi çöktü! Hayat durma noktasına geldi
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