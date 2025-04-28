Avrupa'da elektrik şebekesi çöktü! Hayat durma noktasına geldi
İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa genelinde elektrik şebekesinde yaşanan arıza nedeniyle iki ülkenin de genelinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Metrolar boşaltıldı, trafik ışıkları çalışmıyor.
Yerel kaynaklara göre, İspanya ve Portekiz'de geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık yaşanırken, Barajas Havalimanı elektriksiz kaldı.
Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları akamete uğrarken internet hizmetleri aksadı.
İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE) firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi.
İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesi'nin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.
BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da elektrik kesintileri sebebiyle askıya alındı.
Politico'nun haberine göre, İspanya'da ismi belirtilmeyen bir yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor." açıklaması yaptı.
Independent'in haberine göre, İspanya'daki radyo ağı Cadena Ser, Başbakan Pedro Sanchez'in durumu değerlendirmek üzere Red Electrica'nın merkezine doğru yola çıktığını duyurdu.
Red Electrica'nın X hesabından yapılan açıklamada, elektriğin tekrardan sağlanmasının kademeli yürütülen bir süreç olacağı, arzı sağlamak için çalışmalara devam edildiği belirtildi.
İspanyol şebekesi, ülkenin güneyinde ve kuzeyinde elektriğin sağlanmaya başladığını bildirdi.
BÜYÜK ŞEHİRLERDE DURMA NOKTASINA GELEN ULAŞIM: HAVAALANLARI VE METROLAR ETKİLENDİ
Madrid sokaklarında çekilen bir videoda, trafik ışıkları çalışmadığı için araçların kavşaklarda birbirine girmesi ve büyük bir karmaşa yaşanması görüntülendi. Elektrik kesintisinin etkisiyle, Madrid ve Valensiya'daki metro hatları durdu. Valensiya'da ise tüm metro hatları seferleri iptal edildi. Ulaşım durma noktasına gelirken, şehirler arası ve uluslararası uçuşlar da kesintilerden etkilendi. Madrid'deki havaalanı operasyonları büyük ölçüde durdu.
KESİNTİYE "VOLTAJDA DENGESİZLİK" YOL AÇMIŞ OLABİLİR
Portekiz yerel medyasında ise elektrik kesintilerinin ülke çapında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin "Avrupa güç şebekesinde bir problemden" kaynaklandığını ifade etti.
Açıklamada, voltajda dengesizliğin, kesintiye yol açmış olabileceği ifade edildi.
ANDORRA VE&NBSP;İSPANYA&NBSP;SINIRINDAKİ FRANSA'NIN BAZI BÖLGELERİ DE ETKİLENDİ
Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.
Öte yandan geniş çaplı kesintiye dair hükümet yetkililerinden halen açıklama yapılmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle atv'de! İşte dev yarışmada KAZANDIRAN milyonluk sorular!
- Altında yeni fırsat! İslam Memiş gramda 6000 TL öncesi kazandıracak tarihi duyurdu
- 2025 Hıdırellez tarihi | Hıdırellez geleneği mayıs ayının kaçında kutlanır?
- OGM 105 personel alımı başvuru takvimi 2025 | Orman Genel Müdürlüğü başvuruları nereden yapılacak? Şartları neler?
- ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç takvimi...
- Afet Farkındalık Eğitimi nedir, ne zaman işlenecek? Afet Farkındalık Eğitimi ders konuları neler?
- Kütahya'dan hangi fay hattı var mı, nerelerden geçiyor? Kütahya AFAD deprem risk haritası 2025
- Bu meslekler altın değerinde! İŞKUR'un en çok aranan işler listesi belli oldu
- iOS 19 ne zaman çıkacak, tarihi belli oldu mu? iOS 19 güncellemesi hangi modellere gelecek?
- Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı bugün saat kaçta? Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Meteoroloji 28 Nisan hava durumu | Fırtına alarmı verildi: Günlerce sürecek, en kuvvetlisi geliyor! İstanbul, Çanakkale, Bursa…
- Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?