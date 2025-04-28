Avrupa’da elektrik şebekesi çöktü! Hayat durma noktasına geldi

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BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da elektrik kesintileri sebebiyle askıya alındı.



Politico'nun haberine göre, İspanya'da ismi belirtilmeyen bir yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor." açıklaması yaptı.



Independent'in haberine göre, İspanya'daki radyo ağı Cadena Ser, Başbakan Pedro Sanchez'in durumu değerlendirmek üzere Red Electrica'nın merkezine doğru yola çıktığını duyurdu.



Red Electrica'nın X hesabından yapılan açıklamada, elektriğin tekrardan sağlanmasının kademeli yürütülen bir süreç olacağı, arzı sağlamak için çalışmalara devam edildiği belirtildi.



İspanyol şebekesi, ülkenin güneyinde ve kuzeyinde elektriğin sağlanmaya başladığını bildirdi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE DURMA NOKTASINA GELEN ULAŞIM: HAVAALANLARI VE METROLAR ETKİLENDİ

Madrid sokaklarında çekilen bir videoda, trafik ışıkları çalışmadığı için araçların kavşaklarda birbirine girmesi ve büyük bir karmaşa yaşanması görüntülendi. Elektrik kesintisinin etkisiyle, Madrid ve Valensiya'daki metro hatları durdu. Valensiya'da ise tüm metro hatları seferleri iptal edildi. Ulaşım durma noktasına gelirken, şehirler arası ve uluslararası uçuşlar da kesintilerden etkilendi. Madrid'deki havaalanı operasyonları büyük ölçüde durdu.