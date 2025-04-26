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6 kilometrelik kortej, milyonlar yolda: Roma Papa’yı Uğurluyor: Benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 09:16 Güncelleme: 26.04.2025 09:21
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6 kilometrelik kortej, milyonlar yolda: Roma Papa’yı Uğurluyor: Benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri!

Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Francis için Vatikan'da cenaze töreni düzenleniyor. 21 Nisan 2025’te 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis için tören, Türkiye saatiyle 11.00'de Aziz Petrus Meydanı'nda başlayacak. Törene dünya genelinden çok sayıda liderin katılması ve yaklaşık 200 bin kişinin alanda bulunması bekleniyor.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis için Roma'da bugüne dek eşi benzeri görülmemiş bir cenaze töreni düzenleniyor.

Tabutu Vatikan dışına taşınacak ilk Papa olan Francis'in naaşı, milyonların takip edeceği bir kortejle Santa Maria Maggiore Bazilikası'na götürülecek.

Papa'nın naaşı üç gün boyunca halkın ziyaretine açık tutuldu. Vatikan'ın açıklamasına göre, 250 binden fazla kişi Papa Francis'e son kez saygılarını sundu. Tören öncesinde naaşının üzerine beyaz bir örtü serildi ve tabutun kapağı kapatıldı.

Roma Papa Francis'i uğurluyor (AFP)Roma Papa Francis'i uğurluyor (AFP)

VATİKAN DIŞINA GÖMÜLEN İLK PAPA OLACAK

Papa Francis'in naaşı, dini törenin ardından Roma'daki Santa Maria Maggiore (Azize Büyük Meryem) Bazilikası'na taşınacak. Yaklaşık 6 kilometrelik güzergâhta kortej oluşturulacak. Papa'nın isteği üzerine, Vatikan dışında toprağa verilecek ilk papa olacak.

Roma Papa Francis'i uğurluyor (AFP)Roma Papa Francis'i uğurluyor (AFP)

MEZARI LİGURİA TAŞINDAN YAPILDI

Papa Francis'in mezarı, Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda Aziz Francis Altarı yakınında, Pauline ve Sforza şapelleri arasındaki bir nişte yer alacak. Mezar, İtalya'nın Liguria bölgesinden getirilen taşlarla yapıldı. Üzerinde yalnızca "Franciscus" yazısı ve Papa'nın göğüs haçının bir kopyası bulunuyor.

Roma Papa Francis'i uğurluyor (AFP)Roma Papa Francis'i uğurluyor (AFP)

DÜNYA LİDERLERİ ROMA'DA

Törene çok sayıda ülkenin liderleri ve temsilcileri katılıyor. Türkiye'yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil ediyor. Katılan liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Kralı 6. Felipe, Galler Prensi William, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump (AFP)ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump (AFP)

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tören dolayısıyla Roma'da kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. Roma hava sahası geçici olarak uçuşa kapatıldı. Donanmaya ait bir destroyer limanda hazır bekletilirken, savaş uçakları da teyakkuzda. Roma genelinde 4 bin güvenlik görevlisi görev yapıyor. Meydan çevresinde güvenlik ve acil çıkış koridorları oluşturuldu.

Roma Papa Francis'i uğurluyor (AFP)Roma Papa Francis'i uğurluyor (AFP)

2 SAAT SÜRECEK: YOKSUL VE İHTİYAÇ SAHİPLERİ KARŞILAYACAK

Cenaze töreni yaklaşık iki saat sürecek. Törende 224 kardinal, 750 piskopos ve din görevlisinin yer alacağı açıklandı. Törenin ardından cenaze aracıyla yapılan kortej, Roma'nın tarihi merkezinden geçerek Santa Maria Maggiore Bazilikası'na ulaşacak. Naaşın bazilika girişinde yoksul ve ihtiyaç sahibi bir grup tarafından karşılanması planlanıyor.

Papa’nın naaşı Aziz Petrus Bazilikası’nda!Papa’nın naaşı Aziz Petrus Bazilikası’nda!
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6 kilometrelik kortej, milyonlar yolda: Roma Papa’yı Uğurluyor: Benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri! 6 kilometrelik kortej, milyonlar yolda: Roma Papa’yı Uğurluyor: Benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri! 6 kilometrelik kortej, milyonlar yolda: Roma Papa’yı Uğurluyor: Benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri!
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