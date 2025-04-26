6 kilometrelik kortej, milyonlar yolda: Roma Papa’yı Uğurluyor: Benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri!

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis için Roma'da bugüne dek eşi benzeri görülmemiş bir cenaze töreni düzenleniyor.

Tabutu Vatikan dışına taşınacak ilk Papa olan Francis'in naaşı, milyonların takip edeceği bir kortejle Santa Maria Maggiore Bazilikası'na götürülecek.

Papa'nın naaşı üç gün boyunca halkın ziyaretine açık tutuldu. Vatikan'ın açıklamasına göre, 250 binden fazla kişi Papa Francis'e son kez saygılarını sundu. Tören öncesinde naaşının üzerine beyaz bir örtü serildi ve tabutun kapağı kapatıldı.