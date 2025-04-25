Donald Trump’tan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sözleri: Benim için sorun yok

Jinping ile bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Trump, Çin ve ABD arasında ticaret anlaşması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Trump, Ukrayna konusunda da yeni mesajlar verdi. 2014 yılında ilhak edilen Kırım'ın Rusya'da kalacağını dile getiren Trump, barış görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

TIME'a bir röportaj veren Trump, gümrük vergilerinin hala gerekli olduğunu düşündüğünü belirtti. Trump, "Tahvil piyasası havlıyordu ama ben havlamıyordum," diyerek, ABD'nin bir yıl sonra ithalat ürünlerine hala yüzde 50 kadar gümrük vergileri uygulaması durumunda bunu "tam bir zafer" olarak değerlendireceğini sözlerine ekledi.

RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Trump, demecinde Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk'ün 25 Mart'ta iftar yemeğine giderken gözaltına alınmasına da değindi. Öztürk'ün durumundan "haberdar olmadığını" ifade eden Trump, Adalet Bakanlığından elindeki delilleri kamuoyuyla paylaşmasını isteyebileceğini söyledi.

Trump, "Benim için sorun teşkil etmez" diyerek, bu tür vakalarda kanıt sunulmasını önemsediğini vurguladı.

'ÇİN VE ABD GÖRÜŞÜYOR'

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini aradığını ve yönetiminin Çin ile bir anlaşma yapmak için aktif görüşmelerde bulunduğunu kaydetti. Time'a göre, Pekin ABD ile görüşmeler yürüttüğünü reddetti. Trump, Şi hakkında "Bunun (ABD ile görüşmenin) onun adına bir zayıflık işareti olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Önümüzdeki üç ila dört hafta içinde tam bir anlaşma listesi açıklanmasını beklediğini açıklayan Trump, "Kendilerini rahat hissedecekleri bir rakam var. Ama bizden bir trilyon dolar kazanmalarına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Trump, ikinci başkanlık dönemine ilişkin dış politika hedeflerini de paylaşırken, ilk başkanlığı sırasında NATO müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaya zorladığını hatırlattı.

Ortadoğu politikalarına ilişkin bilgi veren Trump, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında imzalanan İbrahim Anlaşmaları'nın önemine değindi. Trump, "Suudi Arabistan'ın da bu anlaşmalara katılacağına inandığını" vurgulayarak, "Bu olacak" dedi.

Trump, "Geçen sefer hayatta kalmak için savaşıyordum. Bu defa dünya için savaşıyorum" diye konuştu.