ABD-İran gerilimi Yemen üzerinden tırmanıyor! Tahran'da saldırılar ve müzakere sürecine ilişkin neler konuşuluyor?
ABD ve İran arasında nükleer silah konusuna ilişkin dolaylı görüşmeler Umman'ın arabuluculuğu çerçevesinde devam ederken, bir yandan da Yemen'deki saldırılar sürüyor. İran destekli Husiler, ABD'ye ait İHA ve uçak gemilerini hedef alırken bölgede sıcak çatışma devam ediyor. Yarın yapılması planlanan ABD ve İran arasındaki müzakere sürecinin 26 Nisan'a ertelenmesinin ardından Yemen'deki saldırı süreci iki ülkenin anlaşmasına engel olacak mı? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'da nükleer müzakere ve Husilere yönelik desteğin son durumuna ilişkin detayları aktardı.
ABD'nin 19 Nisan'da Yemen'e yönelik füze saldırılarını artırmasının ardından İran destekli Husiler'de misilleme yaparak ABD'ye ait İHA ve uçak gemilerini vurduğunu açıkladı. Orta Doğu'da ABD ve Husiler arasında gerilim tırmanırken Yemen'deki saldırılar Tahran'da nasıl yankı buluyor? İran'da ABD ile nükleer müzakereler ve Yemen'e yönelik saldırılar ülke medyasında ne düzeyde ele alınıyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran'ın başkenti Tahran'dan son durumu aktardı.
ABD–İRAN GERGİNLİĞİ YEMEN ÜZERİNDEN TIRMANIYOR
ABD'nin, İran'ı Yemen'deki direniş gruplarını müzakere masasına getirmeye çalıştığını belirten Ekber Karabağ, Tahran'ın "manevi destek" dediği gruplara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"ABD'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırıları, ülke medyasında geniş yer bulmazken, İran cephesi tüm dikkatini nükleer meseleler üzerine yoğunlaştırmış durumda. Washington, yalnızca Husiler değil, Hizbullah ve İran'ın "direniş grubu" olarak tanımladığı yapıların tamamını müzakere masasına getirmek istedi. Ancak Tahran bu öneriyi kesin bir dille reddetti.
"DESTEK MANEVİ" DEDİ, MÜZAKEREYİ KAPATTI
ABD'nin planına göre, İran'dan bu grupların etkisiz hale getirilmesi konusunda adım atması istenecekti. Ancak İran, resmi açıklamasında Husiler başta olmak üzere bu yapılara sadece "manevi destek" verdiğini belirterek bu talepleri geçersiz kıldı. Böylece, bu başlık müzakere masasından tamamen kalktı.
KARA SALDIRISI GÜNDEMDE
Son günlerde ABD'nin Yemen'de kara harekâtı düzenleyeceği yönünde iddialar da ortaya atıldı. Ancak ABD'nin Irak ve Afganistan'da yaşadığı kötü tecrübeler göz önüne alındığında, doğrudan bir askerî müdahale ihtimali düşük görülüyor. Buna karşın, bazı yerel grupların ABD ve Suudi Arabistan desteğiyle Yemen'de önemli kentleri özellikle başkenti Husilerden geri almak üzere organize olduğu belirtiliyor. Ancak diğer yandan Hizbullah'a karşı izlenen stratejinin Husiler için de uygulanabileceğini öngörüyor.
TRUMP'IN ÖNCELİĞİ DİPLOMASİ
Gerginliğin tırmandığı bu süreçte, eski ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesi dikkat çekti. İran konusunda farklı bir görüş içinde olmadıkları belirtilen liderlerden Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada "Bu meseleyi çözeceksek, askeri yollarla çözelim" diyerek müzakereye kapıyı kapatmıştı.
Trump ise diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Eğer müzakerelerden sonuç alınamazsa, ikinci aşamada askeri seçeneğin değerlendirilebileceğini söyledi. Trump ayrıca, "İran'a yönelik herhangi bir saldırı olacaksa, bunu İsrail ile birlikte yaparız" diyerek ortak askeri operasyon sinyali vermişti."
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