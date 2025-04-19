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Rusya’dan ateşkes açıklaması! "Tüm saldırıları durduracağız"

Giriş: 19.04.2025 17:09 Güncelleme: 19.04.2025 17:12
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Rusya’dan ateşkes açıklaması! Tüm saldırıları durduracağız

Kremlin'den yapılan açıklamada '19-21 Nisan tarihlerinde tüm saldırıları durduracağız' denildi

Kremlin'den yapılan açıklamada "19-21 Nisan tarihlerinde tüm saldırıları durduracağız" denildi

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Rusya’dan ateşkes açıklaması! Tüm saldırıları durduracağız Rusya’dan ateşkes açıklaması! Tüm saldırıları durduracağız Rusya’dan ateşkes açıklaması! Tüm saldırıları durduracağız
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