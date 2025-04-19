ABD’den Yemen’e büyük hava saldırısı: 40’dan fazla bölge vuruldu | A Haber’de çarpıcı yorum: Husiler anında cevap verecektir

ABD, Yemen'in Sana kentinde hava saldırısı başlattı. Yemen kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Sana bölgesindeki farklı noktalarda saldırılar sıklaştığı ve bölgenin savaş alanına döndüğü ifade edildi.

40 NOKTA VURULDU

Yapılan açıklamalara göre ABD'nin Yemen'deki 40 noktayı vurduğu belirtildi.

"YEMEN HALKINI SİNDİRME HAREKATI UYGULANIYOR"

Yemen'e düzenlenen hava saldırısına ilişkin A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar önemli değerlendirmelerde bulundu.

Olçar; ABD'nin Yemen'e ilişkin başlattığı saldırılarda güçlü bombaları kullandığını belirterek "ABD askeri MK-84 tipi mühimmat kullanıyor. Bu bomba nüfus edici bomba demektir. En son kattan başlar ve delerek -2 ve -5'inci katlara kadar bomba inebilir. Yemen halkına sindirme ve sındırma harekatı uygulanıyor.

Amerikan İslam Konseyi 17 Nisan'daki ilk saldırılardan sonra bu durumun insanlık suçu olduğunu deklare etti. ABD kaç tane uçak havalanıyor. 20 ton mühimmatı belli bir bilgeye olduğu gibi bırakıyorlar. Ne için bırakıyorlar? Abdulmelik Husi'yi bertaraf etmek için ya da Husilerin ekibini ve Genel Kurmay Başkanı'nı öldürmek için saldırıyorlar. Amerikan derin devleti "Yık, yak ve tahrip et" mantığıyla saldırı düzenliyorlar. ABD2nin inanç sistemlerinin merkezlerinin bir kıymeti yok. Kültürel ve tarihsel noktalara önem vermiyorlar.