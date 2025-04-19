ABD'den Yemen'e büyük hava saldırısı: 40'dan fazla bölge vuruldu | A Haber'de çarpıcı yorum: Husiler anında cevap verecektir
ABD askeri Yemen'in Sana kentine büyük bir hava saldırısı başlattı. Yemen kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Sana kentindeki 40 noktayı bombaladığı ve kentin savaş alanına döndüğü belirtildi. Saldırının ilk görüntüleri A Haber ekranlarında yer alırken Askeri Stratejist Doç Dr. Kemal Olçar saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Olçar, Yemen'e düzenlenen saldırılarla halkı sindirmeye çalışıldığını belirtirken 'Husiler saldırılara anında yanıt verecektir. Güney Lübnan'da yapılan Nasrallah operasyonu gibi aynı şey Yemen'e yapılmak isteniyor.' ifadelerini kullandı.
ABD, Yemen'in Sana kentinde hava saldırısı başlattı. Yemen kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Sana bölgesindeki farklı noktalarda saldırılar sıklaştığı ve bölgenin savaş alanına döndüğü ifade edildi.
40 NOKTA VURULDU
Yapılan açıklamalara göre ABD'nin Yemen'deki 40 noktayı vurduğu belirtildi.
"YEMEN HALKINI SİNDİRME HAREKATI UYGULANIYOR"
Yemen'e düzenlenen hava saldırısına ilişkin A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar önemli değerlendirmelerde bulundu.
Olçar; ABD'nin Yemen'e ilişkin başlattığı saldırılarda güçlü bombaları kullandığını belirterek "ABD askeri MK-84 tipi mühimmat kullanıyor. Bu bomba nüfus edici bomba demektir. En son kattan başlar ve delerek -2 ve -5'inci katlara kadar bomba inebilir. Yemen halkına sindirme ve sındırma harekatı uygulanıyor.
Amerikan İslam Konseyi 17 Nisan'daki ilk saldırılardan sonra bu durumun insanlık suçu olduğunu deklare etti. ABD kaç tane uçak havalanıyor. 20 ton mühimmatı belli bir bilgeye olduğu gibi bırakıyorlar. Ne için bırakıyorlar? Abdulmelik Husi'yi bertaraf etmek için ya da Husilerin ekibini ve Genel Kurmay Başkanı'nı öldürmek için saldırıyorlar. Amerikan derin devleti "Yık, yak ve tahrip et" mantığıyla saldırı düzenliyorlar. ABD2nin inanç sistemlerinin merkezlerinin bir kıymeti yok. Kültürel ve tarihsel noktalara önem vermiyorlar.
"HUSİLER HEMEN CEVAP VERECEKTİR"
Olçar, Husilerin saldırıya yönelik anında cevap vereceğini belirterek " Husiler derhal cevap vereceğini düşünüyorum. Füzelerle İsrail'e olabilir, Karadeniz'deki güce olabilir ya da ABD'nin bölgedeki herhangi bir üssüne saldırı gerçekleştirecektir. Husiler tabandan oldukça destek alan bir gruptur. Husiler coğrafi lokasyonları nedeniyle geçmişten tecrübeleriyle sert ve sıkı bir gücü vardır. ABD askeri gibi yumuşak bir gücü çöle sokarsanız, Husiler keklik gibi avlarlar.
"AYNI OPERASYON YEMEN'E UYGULANMAK İSTENİYOR"
Kemal Olçar açıklamalarının devamında Yemen'de zaiyatın verilerek halkı bezdirmeye çalışıldığını ifade ederek "Husilerin ellerinde yüksek teknolojili İran yapımı silahları var. Güney Lübnan'da yapılan Nasrallah operasyonu gibi aynı şey Yemen'e yapılmak isteniyor. Operasyonlar gerekçe gösterilerek zaiyat verilmek suretiyle halkı sindirmek istiyorlar." dedi.
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