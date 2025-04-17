Tarifeler masada! İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray’da: ABD Başkanı Trump’la görüşüyor

Meloni, 17 Nisan bugün ABD'nin başkenti Beyaz Saray'da Trump ile görüşüyor. Trump, Meloni'yi kapıda karşılarken gözler ikilinin yapacağı basın açıklamasına odaklandı.

"ACELEMİZ YOK"

ABD Başkanı Donald Trump, "Çin ile bir anlaşma yapacağız. Adil anlaşmalar yapacağız, acelemiz yok." dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise "ABD ile gümrük tarifeleri konusunda anlaşmaya varacağımızdan eminim. " ifadelerine yer verdi.

TARİFELER MASADA

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Trump'ın son haftalarda aralarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de olduğu çok sayıda ülke için gündeme getirdiği yeni gümrük tarifeleri konusu, Meloni'nin bu ziyaretinin en öncelikli konu başlığı olma özelliği taşıyor.

İki liderin görüşmesinde tarifeler dışında, savunma harcamalarına ayrılan payın arttırılması, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki durum, ABD-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, enerji ve Çin'le ilişkilerin de yer alması bekleniyor.

Trump ile başkan olmadan önce 8 Aralık 2024'te Paris'te Notre Dame'ın açılışında, daha sonra 5 Ocak'ta Florida'daki malikanesinde görüşen ve 20 Ocak'ta Trump'ın yemin törenine Avrupa'dan katılan tek lider olan Meloni'nin, tarifeler konusunda ABD ile AB arasında bir köprü görevi görüp göremeyeceği hususun kamuoyunda merak ediliyor.

Basındaki haberlerde, her iki liderin de aralarındaki iyi ilişkileri vurgulamasına dikkati çekilirken, bugün ki görüşmenin Meloni'nin Trump üzerinde bir etkisinin olup olmadığına dair test olacağı yorumları yapılıyor.