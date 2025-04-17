17 Nisan 2025, Perşembe
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Tarifeler masada! İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray'da: ABD Başkanı Trump'la görüşüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 18:56 Güncelleme: 17.04.2025 19:56
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Tarifeler masada! İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray’da: ABD Başkanı Trump’la görüşüyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile başta gümrük tarifeleri olmak üzere uluslararası gündemdeki konuları ele almak üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Meloni'yi kapıda karşılarken gözler ikilinin yapacağı basın açıklamasına odaklandı.

İTALYAN BAŞKANI MELONİ BEYAZ SARAY'DA!

Meloni, bugünden itibaren üst üste iki gün boyunca ABD yönetimiyle üst düzey temaslar gerçekleştiriyor.

Tarifeler masada! İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray’da: ABD Başkanı Trump’la görüşüyor

Meloni, 17 Nisan bugün ABD'nin başkenti Beyaz Saray'da Trump ile görüşüyor. Trump, Meloni'yi kapıda karşılarken gözler ikilinin yapacağı basın açıklamasına odaklandı.

"ACELEMİZ YOK"
ABD Başkanı Donald Trump, "Çin ile bir anlaşma yapacağız. Adil anlaşmalar yapacağız, acelemiz yok." dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise "ABD ile gümrük tarifeleri konusunda anlaşmaya varacağımızdan eminim. " ifadelerine yer verdi.

TARİFELER MASADA
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Trump'ın son haftalarda aralarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de olduğu çok sayıda ülke için gündeme getirdiği yeni gümrük tarifeleri konusu, Meloni'nin bu ziyaretinin en öncelikli konu başlığı olma özelliği taşıyor.

İki liderin görüşmesinde tarifeler dışında, savunma harcamalarına ayrılan payın arttırılması, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki durum, ABD-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, enerji ve Çin'le ilişkilerin de yer alması bekleniyor.

Trump ile başkan olmadan önce 8 Aralık 2024'te Paris'te Notre Dame'ın açılışında, daha sonra 5 Ocak'ta Florida'daki malikanesinde görüşen ve 20 Ocak'ta Trump'ın yemin törenine Avrupa'dan katılan tek lider olan Meloni'nin, tarifeler konusunda ABD ile AB arasında bir köprü görevi görüp göremeyeceği hususun kamuoyunda merak ediliyor.

Basındaki haberlerde, her iki liderin de aralarındaki iyi ilişkileri vurgulamasına dikkati çekilirken, bugün ki görüşmenin Meloni'nin Trump üzerinde bir etkisinin olup olmadığına dair test olacağı yorumları yapılıyor.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Başbakan Meloni de geçtiğimiz gün Roma'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Trump'la gerçekleştireceği görüşmeye işaret ederek, "Bakalım, ilerleyen saatlerde durum nasıl gelişecek. Zor bir zaman." dedi.

Meloni, üzerlerinde baskıya dikkati çekerek, tarife konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Başbakan Meloni, bu görüşmede Trump'a, İtalyan ürünlerinin onları ithal eden ülkelerde zenginlik yarattığını söyleyeceğini kaydetti.

Bu arada, Fransa Sanayi Bakanı Marc Ferracci'den geçen hafta "Meloni'nin bu ziyaretinin, AB'nin birliğini bozabileceği" çıkışı gelmiş ancak Fransa Hükümet Sözcüsü Sophie Primas daha sonra Meloni'nin ABD ziyaretinin kendilerini "endişelendirmediğini" çünkü İtalya'nın AB ile dayanışma içinde olduğunu belirttiğini kaydetmişti.

Meloni Washington yolcusu: Trump’la görüşecekMeloni Washington yolcusu: Trump’la görüşecek MELONİ WASHİNGTON YOLCUSU: TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

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Tarifeler masada! İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray’da: ABD Başkanı Trump’la görüşüyor Tarifeler masada! İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray’da: ABD Başkanı Trump’la görüşüyor Tarifeler masada! İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray’da: ABD Başkanı Trump’la görüşüyor
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