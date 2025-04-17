Tarifeler masada! İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray'da: ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile başta gümrük tarifeleri olmak üzere uluslararası gündemdeki konuları ele almak üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Meloni'yi kapıda karşılarken ikili ortak basın toplantısında konuştu. Trump, 'İran'ın nükleer silahı olmasını istemiyoruz. Batı'yı tekrar güçlü yapabiliriz. ABD vergilerle çok zengin olacak. Daha önce görülmemiş bir ülke kurmaya çalışıyoruz.' dedi.
Trump Meloni ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Trump'ın açıklamalarından satır başları...
"Çok fazla anlaşma yapmak isteyen ülke var. İran'ın nükleer silahı olmasını istemiyoruz"
İran anlaşmazsa onlar için kötü olur. İran'ın nükleer silahı olmasını istemiyoruz. Batı'yı tekrar güçlü yapabiliriz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamazdı. Putın'i durdurmaya çalışıyorum. Zelenskiy, zekice davranmıyor. Ukrayna'daki savaşın çıkmasının sorumluluğunun Zelenskiy'ye ait olduğunu düşünüyorum.
ABD vergilerle çok zengin olacak. Daha önce görülmemiş bir ülke kurmaya çalışıyoruz. Faiz oranlarını düşürmek Fed'in Amerikan halkına karşı bir borcudur.
Ayrıntılar geliyor...
Meloni, 17 Nisan bugün ABD'nin başkenti Beyaz Saray'da Trump ile görüşüyor. Trump, Meloni'yi kapıda karşıladı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşme öncesi basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karşılıklılık esasına dayalı tarifelerde 90 günlük erteleme sonunda AB ile bir ticaret anlaşması yapılamaması olasılığının sorulması üzerine Trump, "Yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak." yanıtını verdi.
Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve biz de bir ticaret anlaşması yapacağız. Bunu bekliyorum ama tabii ki adil bir ticaret anlaşması olacak." dedi.
Diğer ülkelerle de çok sayıda görüşme yaptıklarını belirten Trump, adil anlaşmalar yapacaklarını, aceleleri olmadığını ifade etti.
Trump, "Avrupa ya da başka herhangi bir ülkeyle anlaşma yapmakta çok az sorun yaşayacağız." diye konuştu.
"ÇİN İLE ÇOK İYİ BİR ANLAŞMA YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta ABD'nin üç müttefikini ziyaret etmesi konusunda endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Hayır. Kimse bizimle rekabet edemez, hiç kimse." dedi.
Trump, "Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Bence Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı göreceksiniz." diye konuştu.
"ABD'NİN GÜVENİLİR BİR ORTAK OLDUĞUNA İNANMASAM BURADA OLMAZDIM"
İtalya Başbakanı Meloni de ABD'nin açıkladığı karşılıklılık esasına dayalı tarifeler konusunda bir anlaşma yapılabileceğine emin olduğunu söyledi.
ABD ile birlikte büyümek için en iyi orta yolun bulunması gerektiğini vurgulayan Meloni, "ABD'nin güvenilir bir ortak olduğuna inanmasam bugün burada olmazdım." dedi.
TARİFELER MASADA
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Trump'ın son haftalarda aralarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de olduğu çok sayıda ülke için gündeme getirdiği yeni gümrük tarifeleri konusu, Meloni'nin bu ziyaretinin en öncelikli konu başlığı olma özelliği taşıyor.
İki liderin görüşmesinde tarifeler dışında, savunma harcamalarına ayrılan payın arttırılması, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki durum, ABD-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, enerji ve Çin'le ilişkilerin de yer alması bekleniyor.
Trump ile başkan olmadan önce 8 Aralık 2024'te Paris'te Notre Dame'ın açılışında, daha sonra 5 Ocak'ta Florida'daki malikanesinde görüşen ve 20 Ocak'ta Trump'ın yemin törenine Avrupa'dan katılan tek lider olan Meloni'nin, tarifeler konusunda ABD ile AB arasında bir köprü görevi görüp göremeyeceği hususun kamuoyunda merak ediliyor.
Basındaki haberlerde, her iki liderin de aralarındaki iyi ilişkileri vurgulamasına dikkati çekilirken, bugün ki görüşmenin Meloni'nin Trump üzerinde bir etkisinin olup olmadığına dair test olacağı yorumları yapılıyor.
Başbakan Meloni de geçtiğimiz gün Roma'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Trump'la gerçekleştireceği görüşmeye işaret ederek, "Bakalım, ilerleyen saatlerde durum nasıl gelişecek. Zor bir zaman." dedi.
Meloni, üzerlerinde baskıya dikkati çekerek, tarife konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Başbakan Meloni, bu görüşmede Trump'a, İtalyan ürünlerinin onları ithal eden ülkelerde zenginlik yarattığını söyleyeceğini kaydetti.
Bu arada, Fransa Sanayi Bakanı Marc Ferracci'den geçen hafta "Meloni'nin bu ziyaretinin, AB'nin birliğini bozabileceği" çıkışı gelmiş ancak Fransa Hükümet Sözcüsü Sophie Primas daha sonra Meloni'nin ABD ziyaretinin kendilerini "endişelendirmediğini" çünkü İtalya'nın AB ile dayanışma içinde olduğunu belirttiğini kaydetmişti.
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