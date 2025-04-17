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ABD ile Maden anlaşmasında flaş gelişme! Zelenskiy imza için tarih verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 18:58
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ABD ile Maden anlaşmasında flaş gelişme! Zelenskiy imza için tarih verdi

ABD- Ukrayna arasında anlaşma gerginliği sürerken Zelenskiy'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD ile müzakere edilen maden anlaşmasının perşembe günü yapılacak olan toplantıda imzalanabileceğini söyledi.

ABD- Ukrayna arasında anlaşma gerginliği sürerken Zelenskiy'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD ile müzakere edilen maden anlaşmasının perşembe günü yapılacak olan toplantıda imzalanabileceğini söyledi.

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ABD ile Maden anlaşmasında flaş gelişme! Zelenskiy imza için tarih verdi ABD ile Maden anlaşmasında flaş gelişme! Zelenskiy imza için tarih verdi ABD ile Maden anlaşmasında flaş gelişme! Zelenskiy imza için tarih verdi
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