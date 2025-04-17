ABD ile Maden anlaşmasında flaş gelişme! Zelenskiy imza için tarih verdi

ABD- Ukrayna arasında anlaşma gerginliği sürerken Zelenskiy'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD ile müzakere edilen maden anlaşmasının perşembe günü yapılacak olan toplantıda imzalanabileceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...