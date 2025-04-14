ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya uçuyor!
Ünlü pop yıldızı Katy Perry, pazartesi günü Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin’in roketiyle uzayın sınırına çıkacak ve tamamı kadınlardan oluşan özel bir ekibin en dikkat çeken ismi olacak.
"Firework" ve "California Girls" gibi hit şarkılarıyla tanınan Perry, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketine ait uzay aracıyla, Dünya yüzeyinden tam 100 kilometre — yani yaklaşık 60 mil — yüksekliğe ulaşacak.
Perry'nin bu özel uçuşunda, Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in de aralarında bulunduğu beş kadın daha yer alacak. Ekip, Teksas'ın batısındaki fırlatma üssünden yerel saatle sabah 08:30 civarında (TSİ 15:30) havalanacak.
Tamamen otomatik sistemlerle kontrol edilen kapsül, dikey olarak fırlatıldıktan bir süre sonra roketten ayrılacak. Dönüşte paraşütler ve yavaşlatıcı roket motorları sayesinde güvenli bir şekilde yeryüzüne inecek.
EN SON 1963'TE OLMUŞTU
Bu yolculuk, 1963'te Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova'nın tek başına gerçekleştirdiği efsanevi görevden bu yana, uzaya çıkan ilk tamamen kadın mürettebat olacak. Aynı zamanda Blue Origin için de bu, insanlı olarak gerçekleştirilen 11. sub-orbital (yörünge altı) görev anlamına geliyor.
Blue Origin, bu uzay turizmi yolculuklarının bilet fiyatlarını kamuoyuyla paylaşmıyor. Uçuş, yaklaşık 10 dakika sürecek ve yolcular, uluslararası anlamda uzayın sınırı kabul edilen Karman çizgisinin üzerine çıkarak kısa bir süre yerçekimsiz ortamda serbestçe süzülebilecek.
"KIZIM İÇİN İLHAM OLACAK"
Katy Perry, Elle dergisine verdiği bir röportajda bu uçuşa, oyuncu Orlando Bloom'dan olan kızı Daisy için katıldığını belirterek, "Onun hayallerine asla sınır koymaması gerektiğini göstermek istiyorum." dedi.
Perry duygularını şöyle dile getirdi:
"Bu yolculuk sonrası, roketin fırladığını kendi gözleriyle görecek ve ertesi gün okula gidip 'Annem uzaya gitti!' diyeceği anı sabırsızlıkla bekliyorum."
KAPSÜLDE PERRY'LE KİMLER VAR?
Perry, bu tarihi yolculukta; televizyon sunucusu Gayle King, yapımcı Kerianne Flynn, eski NASA bilim insanı Aisha Bowe ve cinsel şiddete karşı mücadele eden aktivist Amanda Nguyen ile aynı kapsülde yer alacak.
Blue Origin'in daha önce 52 kişiyi uzaya taşıdığı biliniyor. Bu yolcular arasında, "Star Trek" dizisinin efsanevi kaptanı William Shatner da bulunuyordu.
BEZOS'A REKLAM OLACAK
Şirket, böyle ünlü isimlerle kamuoyunun ilgisini diri tutmayı hedefliyor; zira uzay turizmi pazarında rekabet her geçen gün kızışıyor.
Jeff Bezos'un en büyük rakibi ise, benzer yörünge altı deneyimler sunan Virgin Galactic. Ancak Blue Origin'in asıl hedefi, turistleri yörüngenin ötesine taşımak ve Elon Musk'ın SpaceX'i ile doğrudan rekabet etmek.
Ocak ayında şirketin daha güçlü ve büyük ölçekli New Glenn roketi, ilk insansız yörünge uçuşunu başarıyla tamamlamıştı.
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