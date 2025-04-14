ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya uçuyor!

ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry (EPA)

EN SON 1963'TE OLMUŞTU

Bu yolculuk, 1963'te Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova'nın tek başına gerçekleştirdiği efsanevi görevden bu yana, uzaya çıkan ilk tamamen kadın mürettebat olacak. Aynı zamanda Blue Origin için de bu, insanlı olarak gerçekleştirilen 11. sub-orbital (yörünge altı) görev anlamına geliyor.

Blue Origin, bu uzay turizmi yolculuklarının bilet fiyatlarını kamuoyuyla paylaşmıyor. Uçuş, yaklaşık 10 dakika sürecek ve yolcular, uluslararası anlamda uzayın sınırı kabul edilen Karman çizgisinin üzerine çıkarak kısa bir süre yerçekimsiz ortamda serbestçe süzülebilecek.

"KIZIM İÇİN İLHAM OLACAK"

Katy Perry, Elle dergisine verdiği bir röportajda bu uçuşa, oyuncu Orlando Bloom'dan olan kızı Daisy için katıldığını belirterek, "Onun hayallerine asla sınır koymaması gerektiğini göstermek istiyorum." dedi.

Perry duygularını şöyle dile getirdi: