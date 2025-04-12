Gözler ABD - İran görüşmesinde! Müzakerelerden sonuç çıkacak mı? Heyetten ilk açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İran heyeti üyeleri Maskat'ta (TASNIM)

2 BUÇUK SAAT SÜRDÜ: GELECEK HAFTA TEKRAR TOPLANMA KARARI

Görüşmeler yerel saatle 15.30 civarında başladı ve Umman'ın kırsalında, belirlenen bir lokasyonda taraflar yaklaşık iki saat süren bir toplantı yaptı. Görüşmeler saat 17.50'de sona erdi. Witkoff'un içinde bulunduğu düşünülen araç konvoyu daha sonra Maskat'a, yani Umman'ın başkentine döndü ve ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu bir semtte trafiğe karışarak gözden kayboldu.

Taraflar, 2,5 saat süren görüşmede müzakerelere devam etme ve gelecek hafta tekrar toplanma kararı aldı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ'DEN ZİRVE AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'da gerçekleşen İran ve Amerika heyetleri arasındaki dolaylı görüşmelerin detaylarına dair açıklamalarda bulundu.

"Yaklaşık 2 buçuk saat süren dolaylı görüşmeler gerçekleştirdik. Umman Dışişleri Bakanı Sayın Buseydi'nin yoğun çabaları sayesinde, kendisi iki heyet arasında mekik diplomasisi yürüttü ve dört kez gidip geldi."

"Görüşmeler sırasında taraflardan hiçbiri uygunsuz bir dil kullanmadı."

"Her iki taraf da, her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşmaya ulaşmak için görüşmeleri sürdürme konusundaki istekliliğini ortaya koydu."

"İkinci tur görüşmeler, önümüzdeki Cumartesi günü yeniden başlayacak. Bu turda artık bir anlaşmanın çerçevesine girilecek ve bu sürecin ne kadar devam edebileceğini birlikte göreceğiz."

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM ZİRVEDE, MASADA NÜKLEER KRİZ VAR

İran ve Amerika, yarım asırdır süregelen düşmanlığın gölgesinde kritik bir yol ayrımında. Başkan Trump daha önce defalarca, bir anlaşmaya varılmaması halinde İran'ın nükleer programını hedef alan hava saldırılarını başlatacağı tehdidinde bulunmuştu. Diğer yandan, İranlı yetkililer de ellerindeki, silah yapımına çok yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyum stokuyla, nükleer silah üretimine yönelebilecekleri uyarısını giderek daha sık dile getiriyor.

UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANI: DOSTANE BİR ATMOSFER

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Umman'ın başkenti Maskat'ta başlayan İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk turunun "bakış açılarını birbirine yaklaştıran dostane" bir atmosferde gerçekleştiğini açıkladı.



Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Maskat'ta, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı'nın (Donald Trump) Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u ağırlamaktan, adil ve bağlayıcı bir anlaşmaya varma ortak amacıyla diyalog ve müzakere sürecini başlatmak üzere arabuluculuk yaptığımızı duyurmaktan gurur duyuyorum." dedi.