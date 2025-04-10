Trump'tan İran'a savaş tehdidi: Nükleer anlaşmayı reddederse İsrail ile birlikte askeri müdahale yaparız
ABD Başkanı Trump, 12 Nisan'da İran'la gerçekleşecek nükleer konulu toplantı öncesi savaş tehdidinde bulundu. Trump Oval Ofis'te yapılan basın toplantısında İran'a hedef alarak 'İran anlaşmayı reddederse askeri hamleye yaparız ve İsrail'de bu sürece dahil olur' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump 12 Nisan'da İran ile yapılacak nükleer görüşmeleri öncesinde savaş tehdidinde bulundu. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın "nükleer anlaşmayı reddetmesi durumunda askeri harekat yapacaklarını" açıkladı.
"İSRAİL'DE DAHİL OLUR"
Trump yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silah anlaşmasını reddetmesi halinde askeri harekata İsrail'in de dahil olacağını belirtti.