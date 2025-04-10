Pekin yönetiminden Trump'ın restine rest! Çin sonuna kadar yanıt verecek... ABD Çin'e uygulanan vergiyi yüzde 145'e yükseltti
Ticaret savaşında Çin ver ABD'nin attığı karşılıklı adımlar, gerilimi had safhaya çıkarmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik uygulanan tarifeleri yüzde 125’e çıkarma kararı alırken, misilleme yapmayan ve kendileriyle iletişime geçen 75’ten fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün süreyle askıya alındığını açıkladı. Ancak Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkardı. Pekin yönetiminden rest gecikmezken CNN International ticaret savaşının perde arkasını değerlendirdi. Diğer taraftan ABD'nin gümrük vergilerini ertelemesine karşılık Avrupa Birliği'nden de jest gecikmedi. ABD, Çin'e uygulanan vergiyi yüzde 145'e yükseltti.
ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı, her geçen gün daha da derinleşiyor. CNN International tarafından yayımlanan analize göre, Başkan Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı tarifeleri %125'e kadar yükseltmesi, her iki ülkenin de geri adım atmaya niyetli olmadığını gösteriyor.
Çin, ABD'nin ticaret savaşında hızla karşılık verirken, Washington ise Pekin'i ekonomik olarak zor bir duruma sokma stratejisinden vazgeçmiş değil.
ABD, ÇİN'E EK VERGİLER UYGULUYOR
Trump, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada, Çin'e karşı uyguladığı tarifeleri ciddi oranda artıracağını duyurdu. Bu yeni adım, Trump yönetiminin ticaret savaşındaki stratejisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Çin'in, ABD'ye yönelik karşılıklı tarifeleri arttırma kararına tepki olarak, Trump yönetimi 125%'lik bir ek vergi uygulamakta ısrarcı.
CNN International'a göre, Çin'in karşılık olarak uyguladığı tarifelerin de artması, iki ülke arasındaki ticaret savaşını daha da tırmandırmış durumda.
ABD'DEN ÇİN'E YENİ TARİFE
ABD Başkanı Trump, Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'ten yüzde 145'e yükseltti.
PEKİN'İN KARŞILIK VERME STRATEJİSİ
Çin, ABD'nin adımlarına hızlı bir şekilde karşılık verirken, kendi ekonomisini de dış etkilere karşı koruma altına almaya çalışıyor. Çin hükümetinin, Trump'ın tarifelerine karşı koyma stratejisinin arkasında uzun yıllara dayanan deneyim ve güçlü ekonomik temeller bulunuyor. Ekonomi uzmanları, Pekin'in krizlere karşı dayanıklılığını artıracak stratejiler geliştirdiğini belirtiyor. Ancak, CNN International'a göre, bu mücadelenin uzun vadede Çin'in uluslararası ticaretteki konumunu daha da güçlendirebileceği öngörülüyor.
AB'DEN TRUMP'IN JESTİNE JEST
ABD Başkanı Donald Trump, Çin hariç birçok ülkeye uygulanan gümrük tarifelerini 90 gün süreyle durdurma kararı almıştı. Bu kararın ardından Avrupa Birliği (AB), dün komisyonda ABD mallarına uygulanacak olan tarifeleri aynı süreyle durdurma kararı aldı.
AB Komisyonu Sözcüsü Ursula Von der Leyen, ABD'ye anlaşmaya yapmaya hazır oldukları mesajını iletirken, müzakerelere bir şans vermek istediklerini söyledi. Tüm seçeneklerin masada olduğunun altını çizen Von derLeyen, müzakerelerden tatmin edici sonuçların alınmaması halinde karşı tedbirlerin uygulanacağını açıkladı.
ÇİN DIŞİŞLERİ: SONUNA KADAR YANIT VERECEĞİZ
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltmesinin ardından tırmanan gerilimde geri adım atmayacağı mesajını verdi.
Çin'in bu konuda baskıya boyun eğmeyeceğini vurgulayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, "Eğer ABD, Çin'in, ABD'nin ve uluslararası toplumun çıkarlarını umursamıyorsa, bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa, Çin sonuna kadar yanıt verecek." dedi.
Lin, ABD'nin hala Çin'e karşı tarifeleri istismar ettiğini belirterek, "Çin böyle hegemonik ve zorbaca hamleleri kabul etmeyecek. Baskı, tehdit ve şantaj Çin ile anlaşmanın doğru yolları değil." ifadesini kullandı.
ABD'nin bencil çıkarlarını uluslararası toplumun genelinin çıkarlarının karşısına koyduğunu, dünya ülkelerinin meşru haklarını ihlal ederek kendi hegemonik çıkarlarına hizmet ettiğini savunan Lin, "Çin halkının meşru haklarından ve çıkarlarından mahrum bırakılmasını, uluslararası ticaret kurallarının ve çok taraflı ticaret sisteminin altının oyulmasını oturup izlemeyeceğiz." şeklinde konuştu.
Lin, ABD gerçekten müzakere istiyorsa eşitlik, saygı ve karşılıklı faydaya yönelik bir tavır sergilemesi gerektiğini kaydetti.
"KİMSENİN NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ SİLAHLARIMIZ VAR"
ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifeleri sonrası artan "ticaret savaşının ötesindeki tırmanış" endişelerine ilişkin, "Bu ülke çok güçlü. Kimsenin ne olduğunu bilmediği silahlarımız var." tehdidinde bulundu.
Trump, dün akşam Oval Ofis'te başkanlık kararnameleri imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i "akıllı adam" diye nitelendirerek sonunda çok iyi bir anlaşma yapacaklarını belirten Trump, "Şi, ne yapılması gerektiğini tam olarak bilen bir adam, ülkesini seviyor ve bir anlaşma yapmak isteyeceğini düşünüyorum. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir noktada bir telefon görüşmesi alacağız ve her şey hazır olacak." ifadelerini kullandı.
SONUÇ: TİCARET SAVAŞINDA KİM KAZANACAK?
CNN International'daki analize göre, Çin'in bu ticaret savaşındaki güçlü duruşu ve ABD'nin baskıları, küresel ekonomiyi derinden etkileyebilir. Çin, ABD'nin karşıt hamlelerine karşı dirençli kalmayı sürdürüyor, fakat ticaret savaşının uzun vadede iki ülke arasındaki ilişkilerde kalıcı hasarlar bırakması da kaçınılmaz olabilir. Ticaret savaşının sonucunun ise yalnızca bu iki ülkeyi değil, tüm dünya ekonomisini etkilemesi bekleniyor.
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