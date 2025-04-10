ABD basını tarih vererek duyurdu! ABD Başkanı Trump Türkiye’yi ziyaret edebilir

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün akşam CNN Türk yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası ABD ziyareti hakkındaki soruya, "Hazırlık şöyle var, liderlerin artık irade beyan ettiği bir konu. Bunun ne zaman ve nerede olacağını şu anda konuşuyoruz." yanıtını vermişti.

Fidan, "Türkiye'de de olabilir ABD'de de olabilir? Yani Trump da gelebilir, Erdoğan da gidebilir?" sorusunu da "İkisi de olabilir." şeklinde yanıtlamıştı.