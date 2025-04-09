Trump'ın tarifeleri yürürlüğe girdi! Çin'in restine ABD'den yeni rest | "Derhal" yüzde 125'e yükseltilecek

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"MAL TİCARETİ YÜZDE 80'E KADAR AZALABİLİR"

Okonjo-Iweala, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesinin iki ülke arasındaki ticarete olduğu kadar küresel ekonomik görünüme de zarar verebileceğini belirtti. Küresel ticaretin önemli kısmını gerçekleştiren dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki "kısasa kısas yaklaşımının" risklerine dikkati çeken Okonjo-Iweala, "İlk tahminlerimize göre, bu iki ekonomi arasındaki mal ticareti yüzde 80'e varan oranlarda azalabilir." ifadesini kullandı.

Okonjo-Iweala, olumsuz makroekonomik gelişmelerin başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere diğer ekonomilere de yayılacağının altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Küresel ticaretin, jeopolitik hatlar boyunca parçalanma potansiyeli özellikle endişe verici. Küresel ekonominin iki bloğa bölünmesi, küresel reel GSYH'de uzun vadede yaklaşık yüzde 7'lik bir azalmaya yol açabilir. Dahası, ticaretin yön değiştirmesi, koordineli bir küresel yanıt gerektiren acil ve acil bir tehdit olmaya devam ediyor. Tüm DTÖ üyelerini bu sorunu işbirliği ve diyalog yoluyla ele almaya çağırıyoruz. Uluslararası ticaret sisteminin açıklığını korumak için küresel toplumun birlikte çalışması kritik önem taşıyor. DTÖ üyeleri açık, kurallara dayalı ticaret sistemini korumakla yükümlüdür. DTÖ diyalog için hayati bir platform görevi görüyor. Bu meselelerin işbirliği çerçevesinde çözüme kavuşturulması elzem."

Trump'ın bir hafta önce tarifeleri (gümrük vergilerini) duyurmasından bu yana S&P 500 endeksi yaklaşık 6 trilyon dolar değer kaybetti. Bu, 1950'lerde oluşturulan endeksin tarihindeki en büyük dört günlük düşüş olarak kayda geçti. Endeks şu anda, en son zirvesinden yüzde 20 aşağıya inmesiyle birlikte ayı piyasası sınırına yaklaşmış durumda.

ABD BORSASI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI ARDINDAN YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD borsası güne düşüşle başlamış rakamlar şöyle seyretmişti:

Dow %0,71 düştü, S&P 500 %0,4 düştü ve Nasdaq piyasa açılışından sonra %0,18 yükseldi.

Ardından yükselişe geçti ve Wall Street'ten son rakamlar şöyle:

S&P 500 %1,02 arttı

Nasdaq %1,01 yükseldi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN İLK MİSİLLEME

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine yanıt olarak 20 milyar euroyu aşan misilleme paketini onayladı. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı Amerikan ürünlerine 15 Nisan'dan itibaren ek vergiler getirilecek.

Birliğin 27 üyesi, bugün gerçekleştirilen oylamada, Amerikan ürünlerine uygulanacak misilleme vergileri listesinin son halini kabul etti.

AB'NİN HEDEFİNDE SOYA VE DANA ETİ VAR

Onaylanan yeni listede, ABD menşeli soya fasulyesi, portakal suyu, dana eti ve çeşitli sanayi ürünleri yer alıyor. Ancak ilk taslakta bulunan Amerikan viskisi, bloğun kendi içecek üreticilerini koruma kaygısıyla listeden çıkarıldı. Bu değişiklik, bazı AB ülkelerinden gelen geri bildirimlerin ardından yapıldı.

BRÜKSEL: "MASADA UZLAŞIYA AÇIĞIZ"

Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, "ABD tarafı adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul ederse, bu karşı tedbirler her an askıya alınabilir" mesajını verdi. Brüksel, gerilimi tırmandırmak yerine, müzakere kanallarının açık tutulmasından yana olduğunu da vurguladı.