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Dominik Cumhuriyeti’nde çatısı çöken gece kulübünde ağır bilanço!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.04.2025 01:35 Güncelleme: 09.04.2025 01:36
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Dominik Cumhuriyeti’nde çatısı çöken gece kulübünde ağır bilanço!

Dominik Cumhuriyeti’nde çatısı çöken gece kulübünde bilanço ağırlaşıyor. Bu kapsamda hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e yükseldi. Gece kulübünün enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da gece kulübünün çatısı çökmesi sonucu yaşanan felakette can kaybı arttı.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiğini ve yaralı sayısının 100'den fazla olduğunu söyledi.

Gece kulübünün enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Dominik Cumhuriyeti’nde çatısı çöken gece kulübünde ağır bilanço! Dominik Cumhuriyeti’nde çatısı çöken gece kulübünde ağır bilanço! Dominik Cumhuriyeti’nde çatısı çöken gece kulübünde ağır bilanço!
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