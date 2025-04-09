ABD ordusu Yemen’deki yerleşim yerine saldırdı: 6 ölü 16 yaralı

ABD ve Husiler arasında çatışmalar her geçen gün katlanarak devam ediyor. ABD askeri, Yemen'in Hudeyde şehrine bağlı el-Hevak ilçesinde bulunan Emin Mukbil adlı yerleşim bölgesi saldırı düzenledi.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda 3'ü kadın 2'si çocuk olmak üzere en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların hedefi olan bölgede oluşan enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, ölü sayısının artabileceği aktarıldı.