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ABD ordusu Yemen'deki yerleşim yerine saldırdı: 6 ölü 16 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.04.2025 03:42 Güncelleme: 09.04.2025 04:49
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ABD ordusu Yemen’deki yerleşim yerine saldırdı: 6 ölü 16 yaralı

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdürürken Hudeyde şehrinin el-Hevak ilçesinden acı haber geldi. ABD ordusu, Emin Mukbil adlı yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

ABD ve Husiler arasında çatışmalar her geçen gün katlanarak devam ediyor. ABD askeri, Yemen'in Hudeyde şehrine bağlı el-Hevak ilçesinde bulunan Emin Mukbil adlı yerleşim bölgesi saldırı düzenledi.

ABD ORDUSU YEMEN'DEKİ YERLEŞİM YERİNE SALDIRDI: 6 ÖLÜ 16 YARALI

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda 3'ü kadın 2'si çocuk olmak üzere en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların hedefi olan bölgede oluşan enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, ölü sayısının artabileceği aktarıldı.

Yemen'e düzenlenen hava saldırısında enkazdan arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü ve yaralı sayısında artış yaşanabileceği belirtildi. (İHA) Yemen'e düzenlenen hava saldırısında enkazdan arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü ve yaralı sayısında artış yaşanabileceği belirtildi. (İHA)

TRUMP'TAN HUSİLERE SALDIRI TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.

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