İran, Çin ve Rus heyetlerinden 3'lü zirve! A Haber'de nükleer zirvenin arka planı: İran ABD ile Husiler konusunda anlaştı mı?
İran'ın nükleer programına ilişkin Çin, Rusya ve İranlı uzmanlar Moskova'da üçlü zirve gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, nükleer meseleleri ve yaptırımların yanı sıra yakın iş birliklerinin görüşüldüğünü belirtti. Öte yandan nükleer zirveye ilişkin Gazeteci Bülent Erandaç ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erandaç toplantının 12 Nisan'da ABD ve İran'ın yapacağı görüşmede ciddi bir gelişme yaşanacağını ifade etti. Akademisyen Mesut Hakkı Caşın ise 15 gündür Basra Körfezi'nde Çin, Rusya ve İran'ın askeri tatbikat yaptığını ifade ederek İran'ın elindeki en büyük kozu Basra Körfezi'ni mayınlama olduğuna dikkat çekti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da İran, Rusya ve Çinli uzman heyetler üçlü zirve gerçekleştirdi. Zirvede İran'ın nükleer programı ele alındı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, görüşmeye ilişkin "Pekin'deki Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda, bugün Moskova'da İran, Rusya ve Çin arasında verimli ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
TOPLANTIDA YAPTIRIMLAR VE İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINDI
Toplantıya katılan uzman heyetlerin, nükleer mesele, yaptırımların kaldırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararıyla ilgili görüş ve önerilerini paylaştığını belirten Garibabadi, üç ülkenin bu alandaki yakın iş birliğini sürdürme konusunda kararlılık gösterdiğini vurguladı. Garibabadi, ayrıca İran'ın diplomasiye bağlılığını sürdüreceğini ve tüm ilgili taraflarla görüşmelere devam edeceğini belirtti.
ABD VE İRAN 12 NİSAN'DA UMMAN'DA GÖRÜŞECEK
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirildiğini ve görüşmelerin cumartesi devam edeceğini duyurmuştu. Daha önce doğrudan görüşmeleri kabul etmeyeceklerini belirten İran ise dolaylı görüşmeler için tarih vermişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 12 Nisan Cumartesi günü Umman'da ABD ile görüşmelerin gerçekleştirileceğini doğrulamış, ancak görüşmenin doğrudan değil, dolaylı olarak yapılacağını belirtmişti.
3LÜ ZİRVE ABD'YE GÖZDAĞI MI?
A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan Gazeteci Bülent Erandaç ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Moskova'da gerçekleşen nükleer zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erandaç 3'lü görüşmelerin ABD ile 12 Nisan'da yapılacak görüşmede önemli bir gelişme yaşanacağını ifade etti. Akademisyen Mesut Hakkı Caşın ise 15 gündür Basra Körfezi'nde Çin, Rusya ve İran'ın askeri tatbikat yaptığını belirterek İran'ın elindeki en büyük kozu Basra Körfezi'ni mayınlama olduğuna dikkat çekti. Çaşın; ABD'nin olası bir İran'a saldırısında " İran, Hava Kuvvetleri'nin yetmeyeceğini bildiği için Basra Körfezi'ni mayınlayacak ve enerji krizi başlayacak." ifadelerini kullandı.
"TRUMP'IN İRAN İLE ANLAŞMA ÜMİDİ VAR"
Gazeteci Bülent Erandaç: Umman'da yapılacak toplantı öncesi Çin, İran ve Rus heyetler Moskova'da bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Çin'e gitmişti şimdi de Rusya'da görüşmeler devam ediyor. İran, ABD ile Umman'da yapacağı görüşme öncesi Rusya ve Çin'in yönlendirmeleriyle bir taktik belirleyerek masaya oturacak. Bu toplantılar yapılarak 3'lü mesaj veriliyor. Bu toplantılarda Umman'da görüşmelerle ilgili bir gelişme çıkacak. Trump İran'la ilgili çok önemli bir şey söylüyor. 'Anlaşma ümidi var ve bu anlaşma İran'a da yarayacak' diyor. İran ABD ile görüşme yaptığında bu noktada Çin ve Rusya'ya bilgi vermek durumunda. Birinci toplantıda doğrudan 3'lü bir değerlendirme yapıldı. İran'dan gelen bilgilerde 'Biz değerlendirme yapalım, Moskova'da bu değerlendirme yapılıp Umman'a geçelim.' şeklinde bir değerlendirmeleri var.
"İRAN'IN ELİNDEKİ TEK GÜCÜ IRAK"
İran'ın şuan elindeki gücü Irak'ı karıştırması. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın söylediği gibi Irak, Suriye, Türkiye, Lübnan'ın ortak bir mekanizma kurduğu anlarda İran'ın Irak'taki mekanizması da bozulacak. İran tamamen kendi içinde kalacak. Kanaatime göre İran ABD'nin bu bölgede kullandığı bir mekanizma. Karşıymış gibi hep İsrail'i gösterdiler fakat arka planda İsrail ile anlaşmış durumdalar.
"ÇİN VE RUSYA ASKERİ İTTİFAK HALİNDE"
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mesut Hakkı Caşın: Çin ve Rusya askeri bir ittifak halinde. Her ne kadar Rusya'nın Çin'e güvenmediğini düşünsem de bir çıkar birliği var. Trump'ın yanlış yönetimiyle Rusya'yı Çin'in üzerine ittirdi. İsrail ve ABD, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını istemiyor. Bir anlaşma olması için şartların oluşması gerekiyor. Birleşmiş Milletler ve Almanya'nın katıldığı 6+1 dediğimiz anlaşmasından farklı bir anlaşma yapılması. Uranyum zenginleştirmenin daha iyi denetlenmesinde İran, dünyanın yüzde 11 oranında petrolü çıkaran önemli bir devlet ve Basra Körfezi'ni kontrol ediyor. İran'ın elindeki füzeler bir şekilde İran'ı vurabiliyor. İran'ın elinde şuan da daha ileri füzeler var. İran karşılıklı caydırıcılıkla da yer altı silolarını gösterdi.
"ABD, İRAN İLE HUSİLER KONUSUNDA ANLAŞTI"
İran masa arkasında Umman'da görüşmeler oluyordu ve Trump İran'dan Yemen'den Husilere verilen desteği geri çekilmesini istedi. İran bu durumu kabul etti. İran, Rusya ve Çin donanması Basra Körfezi'nde 15 gündür askeri tatbikat yapıyor. Bu ABD'nin üstüne gelmemesi mesajını veriyor. İran'ın elindeki en büyük kozu Basra Körfezi'ni mayınlamak. İran, Hava Kuvvetleri'nin yetmeyeceğini bildiği için bu bölgeyi mayınlayacak ve enerji krizi başlayacak.
12 Nisan'daki toplantıda İran, ABD'nin dediklerini kabul etti. ABD, Yemen'de Husilere destek vermemesini ve uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını söyledi. İran'da ABD'ye 'Beni vurursam ben de elimdeki silahları çıkarırım' dedi.
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