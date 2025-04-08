İran, Çin ve Rus heyetlerinden 3’lü zirve! A Haber’de nükleer zirvenin arka planı: İran ABD ile Husiler konusunda anlaştı mı?

Rusya'nın başkenti Moskova'da İran, Rusya ve Çinli uzman heyetler üçlü zirve gerçekleştirdi. Zirvede İran'ın nükleer programı ele alındı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, görüşmeye ilişkin "Pekin'deki Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda, bugün Moskova'da İran, Rusya ve Çin arasında verimli ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIDA YAPTIRIMLAR VE İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINDI

Toplantıya katılan uzman heyetlerin, nükleer mesele, yaptırımların kaldırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararıyla ilgili görüş ve önerilerini paylaştığını belirten Garibabadi, üç ülkenin bu alandaki yakın iş birliğini sürdürme konusunda kararlılık gösterdiğini vurguladı. Garibabadi, ayrıca İran'ın diplomasiye bağlılığını sürdüreceğini ve tüm ilgili taraflarla görüşmelere devam edeceğini belirtti.