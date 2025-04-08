Çin Rusya ve İranlı heyetlerden kritik zirve: Nükleer meseleler ele alındı
İran'ın nükleer programına ilişkin Çin, Rusya ve İranlı uzmanlar Moskova'da üçlü zirve gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, nükleer meseleleri ve yaptırımların yanı sıra yakın iş birliklerinin görüşüldüğünü belirtti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da İran, Rusya ve Çinli uzman heyetler üçlü zirve gerçekleştirdi. Zirvede İran'ın nükleer programı ele alındı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, görüşmeye ilişkin "Pekin'deki Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda, bugün Moskova'da İran, Rusya ve Çin arasında verimli ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
TOPLANTIDA YAPTIRIMLAR VE İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINDI
Toplantıya katılan uzman heyetlerin, nükleer mesele, yaptırımların kaldırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararıyla ilgili görüş ve önerilerini paylaştığını belirten Garibabadi, üç ülkenin bu alandaki yakın iş birliğini sürdürme konusunda kararlılık gösterdiğini vurguladı. Garibabadi, ayrıca İran'ın diplomasiye bağlılığını sürdüreceğini ve tüm ilgili taraflarla görüşmelere devam edeceğini belirtti.
ABD VE İRAN 12 NİSAN'DA UMMAN'DA GÖRÜŞECEK
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirildiğini ve görüşmelerin cumartesi devam edeceğini duyurmuştu. Daha önce doğrudan görüşmeleri kabul etmeyeceklerini belirten İran ise dolaylı görüşmeler için tarih vermişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 12 Nisan Cumartesi günü Umman'da ABD ile görüşmelerin gerçekleştirileceğini doğrulamış, ancak görüşmenin doğrudan değil, dolaylı olarak yapılacağını belirtmişti.
Öte yandan Çin, İran ve Rusya 14 Mart'ta İran'ın nükleer programına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmişti.
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