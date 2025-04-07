Katil Netanyahu’dan Suriye açıklaması: Türkiye ile çatışmak istemiyoruz | Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgüler

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bugün yapılması beklenen ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceğini" duyurdu.

NETANYAHU: TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAK İSTEMİYORUZ

İki lideri Oval ofiste açıklamalarda bulundu. Netanyahu ABD ile ticarette gümrük vergisini sıfırlayacaklarını belirtti. Suriye'de Türkiye ile çatışmak istemediklerini söyleyen Netanyahu "Suriye hakkında görüştük. Türkiye, ABD ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideri ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük" dedi.

Donald Trump da Gazze'de savaş yakında sona ereceğini belirterek "Önce esirlerin teslim edilmesi gerek." dedi. Cumartesi günü İran ile bir toplantı olacağını duyuran Trump "İran ile doğrudan görüşüyoruz. İran Yemen'deki Husilere verdiği desteği hemen kesmeli" şeklidne konuştu.

TRUMP'TAN BAŞKAN'A ÖVGÜLER

Türkiye'yi sevdiğini söyleyen Trump "Erdoğan'ı seviyorum o da beni sever. Erdoğan kimsenin yapmadığını yaptı. Güçlü ve akıllı" dedi.