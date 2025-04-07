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Katil Netanyahu'dan Suriye açıklaması: Türkiye ile çatışmak istemiyoruz | Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgüler

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.04.2025 05:53 Güncelleme: 07.04.2025 23:26
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Katil Netanyahu’dan Suriye açıklaması: Türkiye ile çatışmak istemiyoruz | Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgüler

Gazze'de insanlık dışı soykırım gerçekleştiren İsrail Başbakanı Netanyahu kanlı işgale destek veren ABD Başkanı Trump ile görüştü. Trump ve Netanyahu Oval Ofiste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katil Bibi 'ABD- Türkiye ilişkileri çok iyi. Suriye'nin İsrail'e saldırı için üs olarak kullanılmasını istemiyoruz.Türkiye ile çatışmak istemiyoruz.' dedi. Trump İran'a ilişkin 'Cumartesi günü İran ile büyük bir toplantı  var. İran ile doğrudan görüşüyoruz. İran Yemen'deki Husilere verdiği desteği hemen kesmeli.' dedi. Türkiye'yi sevdiğini söyleyen Trump 'Erdoğan'ı seviyorum o da beni sever. Erdoğan kimsenin yapmadığını yaptı' dedi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bugün yapılması beklenen ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceğini" duyurdu.

NETANYAHU: TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAK İSTEMİYORUZ

İki lideri Oval ofiste açıklamalarda bulundu. Netanyahu ABD ile ticarette gümrük vergisini sıfırlayacaklarını belirtti. Suriye'de Türkiye ile çatışmak istemediklerini söyleyen Netanyahu "Suriye hakkında görüştük. Türkiye, ABD ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideri ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük" dedi.

Donald Trump da Gazze'de savaş yakında sona ereceğini belirterek "Önce esirlerin teslim edilmesi gerek." dedi. Cumartesi günü İran ile bir toplantı olacağını duyuran Trump "İran ile doğrudan görüşüyoruz. İran Yemen'deki Husilere verdiği desteği hemen kesmeli" şeklidne konuştu.

TRUMP'TAN BAŞKAN'A ÖVGÜLER

Türkiye'yi sevdiğini söyleyen Trump "Erdoğan'ı seviyorum o da beni sever. Erdoğan kimsenin yapmadığını yaptı. Güçlü ve akıllı" dedi.

Fotoğraf: EPAFotoğraf: EPA

Beyaz Saray, Trump-Netanyahu ortak basın toplantısının neden iptal edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA) Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)

MACARİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen 3 Nisan'da Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Netanyahu, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, başbakanlık görevine geldiği ilk yıllarda UCM'ye katılma kararı için imza attığını, bugün de ayrılmak için yine bu kararın altına imzasını koyduğunu söylemişti.

Netanyahu da Avrupa'da ülkesini anlayan birkaç ülkeden birinin Macaristan olduğunu ileri sürerek, Orban'ı dostu olarak tanımlamıştı.

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TRUMP'TAN ZİYARETE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Trump, Netanyahu'nun ikinci Washington ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Florida'dan Washington'a dönen Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin yarın Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmede hangi konuların ele alınacağı yönündeki sorusuna Trump, "Ticaret hakkında konuşacağız ve bariz bir konu hakkında konuşacağız. O bariz konunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece ortalığı yatıştırmak için ticaret yapmaya çalışmak." yanıtını vermişti.

TRUMP: ŞU AN ORTA DOĞU'DA SUSTURULMASI GEREKEN ÇOK ŞEY OLUYOR

Trump, "Şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin daha önce Orta Doğu ve İran ile hiçbir sorunu olmadığını savunan Trump, "Sonra 7 Ekim oldu ve bu tamamen İran yüzündendi, çünkü biliyorsunuz ki İran kimseye para vermiyordu, çünkü parası yoktu. Şimdi ise çok parası var. Ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

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Katil Netanyahu’dan Suriye açıklaması: Türkiye ile çatışmak istemiyoruz | Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgüler Katil Netanyahu’dan Suriye açıklaması: Türkiye ile çatışmak istemiyoruz | Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgüler Katil Netanyahu’dan Suriye açıklaması: Türkiye ile çatışmak istemiyoruz | Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgüler
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