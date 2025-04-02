Trump'tan ABD'nin Kurtuluş Günü! Ticaret savaşının fitilini böyle ateşleyecek: Hedefte hangi ülkeler var?
ABD Başkanı Donald Trump’ın haftalardır “Amerika’nın Gerçek Kurtuluş Günü” olarak ilan ettiği 2 Nisan geldi çattı. Beyaz Saray, Trump’ın yeni gümrük tarifelerini resmen açıklayacağını duyurdu. Trump ve ekibi, bu hamleyle ABD’nin ithalatının beşte birine denk gelen 600 milyar dolarlık ek gelir elde etmeyi planlarken, uluslararası ticarette derin bir kriz yaşanabileceği yorumları yapılıyor.
Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Amerika'da 2 Nisan Kurtuluş Günü! Yıllardır dünya bizi sömürdü, ancak artık o günler geride kaldı!" ifadelerini kullanmıştı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de bugünü "Modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri" olarak tanımladı.
TİCARETTE YENİ DÖNEM: ABD'DEN "KARŞILIKLI TARİFELER"
ABD basınına konuşan uzmanlara göre Trump'ın getirdiği yeni ticaret politikası, "karşılıklı tarifeler" üzerine kurulu. Buna göre, ABD'ye ithalat yapan her ülke, kendi koyduğu gümrük vergisi oranında bir vergilendirmeyle karşılaşacak. Özellikle Avrupa, Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkelerden gelen mallara uygulanacak bu tarifelerin, ABD'nin ithalat ve ihracat dengesini değiştirebileceği düşünülüyor.
Leavitt, özellikle çelik, alüminyum ve otomobil endüstrilerine getirilecek gümrük vergilerinin Amerikan çalışanlarının yararına olacağını savundu. "Eğer ürününüzü ABD'de üretiyorsanız, gümrük vergisi ödemezsiniz. Bu kadar basit." diyen Leavitt, bugün itibarıyla "Amerikalıların soyulduğu günlerin geride kaldığını" öne sürdü.
600 MİLYAR DOLARLIK HEDEF
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan, yıllardır ülkemizi sömüren haksız ticaret uygulamalarını sonlandıracak bir gümrük vergisi planını duyuracak. Bu adım, Amerikan işçilerinin çıkarlarını korumak için atılıyor." dedi.
Trump'ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ABD'nin gümrük vergileri sayesinde yıllık 600 milyar dolarlık bir gelir elde edebileceğini belirtti. Ancak, bazı uzmanlar bu tahminin gerçekçi olmayabileceğini ve hedefin tutturulmasının zorluğuna dikkat çekiyor. Çünkü ek gümrük vergileri, tüketicilerin ithal mallardan uzak durmasına ya da artan fiyatların enflasyonist etkisiyle harcamalarını kısıtlamalarına yol açabilir.
HANGİ ÜLKELER ETKİLENECEK?
ABD Başkanı'nın duyuracağı karşılıklı gümrük vergilerinin, ilk başta Avrupa, Meksika ve Kanada gibi ülkeleri kapsayacağı düşünülüyordu. Ancak, daha sonra bu kararın yalnızca ABD'nin en büyük ticaret açığını veren 10 ila 15 ülkeyle sınırlı kalabileceği belirtilmiş ve tepki seviyeleri bir ölçüde azalmıştı. Fakat, birkaç gün önce bir gazetecinin sorusuna yanıt veren Trump, gümrük vergilerinin kapsamının "tüm ülkeleri kapsayacağını" belirterek, "Gerçekten de bu konuda görüştüğümüz tüm ülkeler bu uygulamadan etkilenebilir." ifadelerini kullandı.
AB VE ÇİN MİSİLLEMEYE HAZIRLANIYOR
Trump'ın bu adımına karşı, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Çin'den sert tepkiler geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "AB bu saldırıya tek vücut olarak yanıt vermeye hazır!" açıklamasını yaparken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Tüm seçenekler masada." demişti.
Özellikle otomotiv ve lüks tüketim mallarına yönelik yeni tarifelerin, Avrupa ekonomisini ciddi anlamda etkileyebileceği belirtiliyor.
BRICS BLOKU VE ASYA'NIN DA GÜNDEMİNDE
Trump'ın kararlarının sadece Batı ülkelerini değil, Asya ve BRICS ülkelerini de etkileyebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Çin, Güney Kore ve Japonya'nın serbest ticareti güçlendirme kararlılığı duyurulmuştu.
Ayrıca Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'ın ticaret hamlelerine yanıt olarak mayıs ayında Rusya ve Çin liderleriyle buluşacağını açıkladı.
HEDEFTE ÇİN Mİ VAR?
Trump'ın daha önce çeşitli defalar dile getirdiği Çin'e yüksek tarifeler uygulanması söylemi, gerçek oluyor gibi gözüküyor. ABD'nin getirdiği yeni gümrük vergileri, Çin'den ithal edilen mallara yüzde 20 ek vergi getirmeyi öngörüyor.
KÜRESEL EKONOMİ TEDİRGİN!
Ekonomistler, yeni tarifelerin küresel piyasalar üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini ve potansiyel bir ekonomik durgunluğun habercisi olabileceğini vurguluyor. Yapılan hesaplamalara göre, bu ticaret savaşı senaryosunda dünya genelinde 1.4 trilyon dolarlık bir refah kaybı yaşanabilir.
TRUMP'IN 2025 TARİFELERİ
4 Şubat: Çin mallarına %10 gümrük vergisi
7 Şubat: 800 dolar altı Çin gönderilerine muafiyet
4 Mart: Çin mallarına %20 gümrük vergisi, Meksika ve Kanada'ya %25 vergi
12 Mart: Çelik ve alüminyuma %25 ek vergi
2 Nisan: ABD'ye gelen otomobillere %25 vergi
Trump'ın açıklamalarının ardından piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşandı. Küresel ekonomi için sonuçları büyük olacak bu kararların, önümüzdeki haftalarda nasıl şekilleneceği merak konusu.
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