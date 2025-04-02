Trump’tan ABD’nin Kurtuluş Günü! Ticaret savaşının fitilini böyle ateşleyecek: Hedefte hangi ülkeler var?

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Amerika'da 2 Nisan Kurtuluş Günü! Yıllardır dünya bizi sömürdü, ancak artık o günler geride kaldı!" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de bugünü "Modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri" olarak tanımladı.

TİCARETTE YENİ DÖNEM: ABD'DEN "KARŞILIKLI TARİFELER"

ABD basınına konuşan uzmanlara göre Trump'ın getirdiği yeni ticaret politikası, "karşılıklı tarifeler" üzerine kurulu. Buna göre, ABD'ye ithalat yapan her ülke, kendi koyduğu gümrük vergisi oranında bir vergilendirmeyle karşılaşacak. Özellikle Avrupa, Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkelerden gelen mallara uygulanacak bu tarifelerin, ABD'nin ithalat ve ihracat dengesini değiştirebileceği düşünülüyor.

Leavitt, özellikle çelik, alüminyum ve otomobil endüstrilerine getirilecek gümrük vergilerinin Amerikan çalışanlarının yararına olacağını savundu. "Eğer ürününüzü ABD'de üretiyorsanız, gümrük vergisi ödemezsiniz. Bu kadar basit." diyen Leavitt, bugün itibarıyla "Amerikalıların soyulduğu günlerin geride kaldığını" öne sürdü.