Trump’ın İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem El Salvador’da hapishaneleri ziyaret etti! Suçlulara adeta gözdağı verdi

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Amerika kıtasının en büyük yüksek güvenlikli hapishanesi olarak kabul edilen Tecoluca kentindeki Terör Muhafaza Merkezi'ni (CECOT) ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Noem, hapishaneyi gezdiğini belirterek, "Başkan Trump ve benim, suç işleyen yasa dışı göçmenlere net bir mesajımız var: Hemen gidin! Eğer gitmezseniz, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve kendinizi bu El Salvador hapishanesinde bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"FİRAR EDENLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK GÜVENLİK İTTİFAKI"

El Salvador yetkililerinden yapılan açıklamada ise Noem'in ziyaretinin, iki ülke arasındaki diplomatik ve güvenlik iş birliğini güçlendirmeye yönelik olduğu kaydedildi.

Ziyarette, ABD ve El Salvador arasındaki 'Firar Edenlerin Yakalanmasına Yönelik Güvenlik İttifakı' (SAFE) doğrultusunda yeni bir iş birliği protokolünün imzalandığı bildirildi. Bu anlaşmayla suçluların adli sicil bilgileri ve kaçakların verilerinin daha hızlı paylaşılmasının amaçlandığı ifade edildi.