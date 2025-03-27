Hollanda’da bıçaklı saldırı paniği! A Haber muhabiri naklen detayları aktardı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Dam Meydanı yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda Amsterdam polisini harekete geçirdi. Paniğe neden olan saldırıda 5 kişi yaralandı. Amsterdam'da bölgede bulunan A Haber Muhabiri Fatih Özyar, konuya ilişkin çarpıcı detaylar aktardı. Saldırının Türkiye saatiyle 17.20 sıralarında gerçekleştiğini belirten Özyar, saldırının Amsterdam'ın Sind Nikolas Sokağı'nda meydana geldiğini olayın dikkat çeken tarafının ise seçilen yerin ünlü Dam Meydanına çok yakın bir noktada olduğu bilgisini verdi.

Amsterdam Polisi'nin yaptığı ilk açıklamaya göre 5 kişinin yaralandığını belirtmişti. Özyar, A Haber canlı yayından konuya ilişkin Amsterdam'dan yaptığı açıklama, "Ancak polis tarafından yapılan son açıklamaya göre, yaralılar arasında saldırganın da bulunduğu ifade edildi. Saldırganın özellikle ayaklarından yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Henüz ifadesi alınmadı ve polis, saldırıya ilişkin detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Soruşturma halen devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu saldırının bir terör eylemi olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını belirten Özyar, "Öte yandan, diğer dört yaralının durumunun ağır olduğu ve farklı hastanelerde tedavi altına alındıkları açıklandı" dedi.

Olaya ilişkin bir diğer ayrıntıyı da paylaşan Özyar, "Saldırı gerçekleştiği sırada, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın bir toplantıda olduğu ve saldırı haberini alır almaz toplantıyı terk ettiği belirtildi." diyerek, olayın Amsterdam yönetimi, savcılık ve polis tarafından detaylı bir şekilde ele alınarak bir toplantıda değerlendirildiğini söyledi.