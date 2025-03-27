Hollanda'da bıçaklı saldırı paniği! A Haber muhabiri naklen detayları aktardı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hareketli saatler yaşandı. Dam Meydanı yakınlarında bıçakl bir saldırı düzenlendi. Amsterdam Polisi tarafından yapılan açıklamada saldırganın etkisiz hale getirildiği ve 5 kişinin yaralandığı belirtilirken, konuya ilişkin bölgede bulunan A Haber Muhaberi Fatih Özyar, yaşananları naklen yayınlayarak olaya ilişkin detayları paylaştı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Dam Meydanı yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda Amsterdam polisini harekete geçirdi. Paniğe neden olan saldırıda 5 kişi yaralandı. Amsterdam'da bölgede bulunan A Haber Muhabiri Fatih Özyar, konuya ilişkin çarpıcı detaylar aktardı. Saldırının Türkiye saatiyle 17.20 sıralarında gerçekleştiğini belirten Özyar, saldırının Amsterdam'ın Sind Nikolas Sokağı'nda meydana geldiğini olayın dikkat çeken tarafının ise seçilen yerin ünlü Dam Meydanına çok yakın bir noktada olduğu bilgisini verdi.
Amsterdam Polisi'nin yaptığı ilk açıklamaya göre 5 kişinin yaralandığını belirtmişti. Özyar, A Haber canlı yayından konuya ilişkin Amsterdam'dan yaptığı açıklama, "Ancak polis tarafından yapılan son açıklamaya göre, yaralılar arasında saldırganın da bulunduğu ifade edildi. Saldırganın özellikle ayaklarından yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Henüz ifadesi alınmadı ve polis, saldırıya ilişkin detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Soruşturma halen devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Bu saldırının bir terör eylemi olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını belirten Özyar, "Öte yandan, diğer dört yaralının durumunun ağır olduğu ve farklı hastanelerde tedavi altına alındıkları açıklandı" dedi.
Olaya ilişkin bir diğer ayrıntıyı da paylaşan Özyar, "Saldırı gerçekleştiği sırada, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın bir toplantıda olduğu ve saldırı haberini alır almaz toplantıyı terk ettiği belirtildi." diyerek, olayın Amsterdam yönetimi, savcılık ve polis tarafından detaylı bir şekilde ele alınarak bir toplantıda değerlendirildiğini söyledi.
Saldırının meydana geldiği Sind Nikolas Sokağı'na giriş çıkışların kapalı tutulduğunu belirten Özyar, diğer yandan Dam Meydanı'nın hem araç hem de yaya trafiğine tamamen açılmış durumda olduğunu bildirdi.
Görgü tanıklarının saldırganın bir erkek olduğu ve yaşının çok yüksek olmadığı yönünde ifade verdiklerini ifade eden Özyar, olayla ilgili daha net ve ayrıntılı bilgiler ilerleyen saatlerde ortaya çıkacağını söyleyerek cümlelerini sonlandırdı.
Öte yandan Amsterdam Polisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Dam Meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat'ta yaralıların bulunduğu bir bıçaklama olayı meydana geldi. Dam'da bulunuyoruz ve bölgeyi kapattık." ifadeleri kullanıldı.
5 YARALI! ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Önce toplam 5 kişinin yaralandığı bildirilen olayda, birinin, gözaltına alınan şüpheli olduğu aktarılırken açıklamanın devamında, "Bu, bıçaklama olayında 4 kurban olduğu anlamına geliyor. Şüpheli, bir vatandaşın yardımıyla etkisiz hale getirildi. Şüpheli, bacağındaki bir yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı." denildi.
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