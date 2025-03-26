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Gözler ABD Başkanı Trump'ta! Otomobil endüstrisine yönelik tarifeleri açıklayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.03.2025 21:13
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Gözler ABD Başkanı Trump’ta! Otomobil endüstrisine yönelik tarifeleri açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün bir basın toplantısı yaparak otomobil endüstrisine yönelik gümrük vergilerini açıklayacak. Trump, hafta başında yapılan kabine toplantısında, çok kısa bir süre içinde otomobillere yönelik tarifeleri açıklayacaklarını ifade etmişti.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, otomobil endüstrisine yönelik tarifelerin bugün açıklanacağını ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Karoline Leavitt, programında yapılan güncellemeye göre Başkan Trump'ın bugün ABD yerel saatiyle 16.00'da (TSİ 23.00) basın toplantısı düzenleyeceğini ve otomobil endüstrisine yönelik tarifeleri açıklayacağını kaydetti.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Trump, hafta başında yapılan kabine toplantısında, çok kısa bir süre içinde otomobillere yönelik tarifeleri açıklayacaklarını ifade etmişti.

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Gözler ABD Başkanı Trump’ta! Otomobil endüstrisine yönelik tarifeleri açıklayacak Gözler ABD Başkanı Trump’ta! Otomobil endüstrisine yönelik tarifeleri açıklayacak Gözler ABD Başkanı Trump’ta! Otomobil endüstrisine yönelik tarifeleri açıklayacak

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