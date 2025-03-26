Gözler ABD Başkanı Trump’ta! Otomobil endüstrisine yönelik tarifeleri açıklayacak

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Karoline Leavitt, programında yapılan güncellemeye göre Başkan Trump'ın bugün ABD yerel saatiyle 16.00'da (TSİ 23.00) basın toplantısı düzenleyeceğini ve otomobil endüstrisine yönelik tarifeleri açıklayacağını kaydetti.